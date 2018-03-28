Мемориал в память по погибшим в Кемерово в Ленинском садике в Казани

Мемориал в память по погибшим в Кемерово в Ленинском садике в Казани

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы по требованию СК РФ санкционировал заочный арест украинского пранкера, который специально распространял слухи о "сотнях жертв" пожара в ТЦ "Зимняя вишня", сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия", — сказала она.

В отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов, возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 282 УК РФ. Фигуранту грозит до пяти лет колонии.

По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

После запущенной пранкером "утки" федеральным и региональным властям, в том числе лично главе МЧС РФ Владимиру Пучкову, пришлось не раз опровергать слухи о "сотнях погибших". По данным спасателей, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Останки всех погибших найдены, пропавших без вести, по сообщениям МЧС РФ, не осталось.

Во вторник в ходе стихийного митинга памяти в Кемерово вопрос об "истинном количестве жертв" был одним из центральных. Власти предложили инициативной группе проверить, сколько на самом деле тел содержится в моргах и сколько приготовлено могил — расхождения с официальными данными активисты не обнаружили.