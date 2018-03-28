Суд оставил в силе наказание националисту Поткину в виде 3,5 лет колонии

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мосгорсуд в среду повторно смягчил с 7 до 3,5 лет колонии наказание националисту Александру Белову (Поткину) за экстремизм, однако исключил из приговора два эпизода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Мещанского суда Москвы изменить. Путем частичного сложения наказаний, по совокупности преступлений окончательно назначить Поткину наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии общего режима, с лишением права участвовать в деятельности общественных организаций на шесть лет и ограничением свободы на два года", — решила апелляция.

При этом инстанция исключила из приговора два эпизода экстремизма, однако на окончательный срок это не повлияло.

Изначально Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА-банка денег и экстремизме, приговорил к 7,5 годам колонии, а также взыскал ущерб в 4,9 миллиарда рублей. Позднее Мосгорсуд отменил приговор в части отмывания денег, оставив только экстремизм, и снизил срок до 3,5 лет.

После этого президиум Мосгорсуда частично удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора РФ и вернул дело в части экстремизма на новое апелляционное рассмотрение.

Поткина задержали в октябре 2014 года в Москве по делу о хищении пяти миллиардов долларов у вкладчиков БТА-банка и создании экстремистского сообщества с целью "дестабилизации политической обстановки в Казахстане и нагнетании националистической обстановки в республике".

По данным обвинения, создать экстремистское сообщество в Казахстане Поткину предложил бывший председатель совета директоров БТА-банка и экс-министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов. Следствие считает, что Поткин согласился, а для деятельности сообщества использовал похищенные в БТА-банке средства.

Руководя сообществом, по информации обвинения, Поткин в интернете инициировал референдум по национальным вопросам, "преследовавший возбуждение вражды на национальной почве", а также создал проект "Злой казах".