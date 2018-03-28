В Твери на голову восьмилетней девочке с крыши упал кирпич

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. На восьмилетнюю девочку в Твери упал кирпич, ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщает в среду Следственный комитет РФ.

"Кирпич упал на голову восьмилетней девочке возле подъезда жилого дома в Твери. Ребенок в больнице с черепно-мозговой травмой. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают работников управляющей компании. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.