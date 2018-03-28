В Подмосковье на складе упал лифт с рабочими

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Пять рабочих получили травмы после падения грузового лифта в шахту на подмосковном заводе, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.

"На заводе в Развилке Ленинского района грузовой лифт упал в шахту. В кабине находились пять рабочих… Врачи установили переломы ног у троих и иные ушибы и травмы — у двух других", — сказала она.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах, лифт упал примерно с трехметровой высоты.

На место выехала следственная группа.