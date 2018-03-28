В Саратове бывший полицейский пойдет под суд по обвинению в сутенерстве

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Бывший полицейский и его приятель в Саратове пойдут под суд по обвинению в сутенерстве, сообщил Следственный комитет РФ в своем официальном Telegram-канале.

Суд в Саратове санкционировал арест сотрудника полиции и его приятеля, обвиняемых в вовлечении в занятие проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних.

По версии следствия, в прошлом году сотрудник полиции и его приятель в целях быстрого и незаконного обогащения путем уговоров и обещаний различных материальных благ вовлекли в занятие проституцией пять девушек в возрасте от 17 до 21 года, которых они развозили по найденным "клиентам", забирали обратно и получали за оказанные услуги деньги. Обвиняемых задержали сотрудники управления собственной безопасности областного главка МВД и оперативники регионального УФСБ.

"В сексуальных преступлениях и вовлечении в занятие проституцией обвиняются бывший полицейский и его приятель в Саратове… Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в апреле прошлого года обвиняемые совершили изнасилование жительницы Саратова.

Полицейскому поста внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых отдела полиции Саратова и его 23-летнему приятелю предъявлены обвинения. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору… изнасилование… совершение иных насильственных действий сексуального характера".

Кроме того, бывший сотрудник полиции обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статье "превышение должностных полномочий", говорится в релизе.

Обоим грозит до 6 лет лишения свободы.