Хакер из Крыма получил полтора года за атаку на сайт правительства Мордовии

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Крымчанин Дмитрий Хабаров приговорен к полутора годам ограничения свободы за хакерскую атаку на информационные сайты правительства Мордовии, сообщает крымское управление ФСБ.

"Приговором Бахчисарайского районного суда назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев", – говорится в сообщении.

Таким образом, 38-летний житель Бахчисарайского района признан виновным в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

Как информирует ФСБ, обвиняемый совершил компьютерную атаку на информационные ресурсы правительства Мордовии для получения "несанкционированного доступа к базам данных".

"В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении", — отметили в ведомстве.