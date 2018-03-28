Адвокат Dj Smash сообщил о задержании пермского экс-депутата Телепнева

ПЕРМЬ, 28 мар — РИА Новости. Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев задержан по делу об избиении, заявил РИА Новости адвокат музыканта Евгений Васев.

"По делу сегодня задержан Телепнев, в отношении которого все это время велись следственные действия", — рассказал агентству адвокат Васев.

В ГУ МВД по Пермскому краю заявили о задержании гражданина 1980 года рождения, не уточнив его имени. "Он водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос мере пресечения. В интересах следствия более подробная информация не сообщается", — пояснили в полиции.

Комментарием Телепнева и его представителей, а также подтверждением информации от правоохранителей РИА Новости не располагает.

Драка с участием Андрея Ширмана (Dj Smash) произошла в баре в Перми 10 февраля. Музыкант получил перелом челюсти и ряд других травм. На восстановление Dj Smash понадобилось три недели. По факту драки было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц.

Общественный резонанс ситуация с избиением диджея получила после того, как Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в Instagram видео своего друга DJ Smash со сломанной челюстью. Рэпер обвинил в травмах музыканта экс-депутата пермского Заксобрания Александра Телепнева и его спутника Сергея Ванкевича. Во время процедуры опознания на них, как на напавших на него людей, указал и сам DJ Smash. Вслед за этим региональное отделение "Единой России" приостановило членство Телепнева в партии.