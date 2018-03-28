Охранник ТЦ "Зимняя вишня" рассказал, как начинался пожар

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Охранник торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово Сергей Антюшин рассказал, что он делал после того, как в здании начался пожар. Об этом сообщает RT.

"Произошла сработка. В детском центре на четвертом этаже. Охранно-пожарная система начала беспорядочно срабатывать везде на четвертом этаже… Увидел на мониторе, что идет дым по коридору кинотеатра. Естественно, я сразу позвонил в 112 со служебного телефона, сказал, что у нас пожар в торговом центре", — заявил Антюшин во время общения с журналистами.

Он добавил, что после этого связался с охранником на первом этаже. Кнопка оповещения, по словам Антюшина, была неисправна, и об этом он сообщал в рапорте руководству.

Отключение сигнализации

В понедельник Следственный комитет сообщил о задержании пяти подозреваемых по делу о пожаре в ТЦ, в том числе сотрудника ЧОПа, который, по версии следствия, при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.

На следующий день руководитель компании, занимавшейся проектированием сигнализации, Игорь Полозиненко заявил, что систему противопожарной безопасности в "Зимней вишне" отключили за 15 минут до начала пожара сотрудники охраны.

Глава СК Александр Бастрыкин на совещании с Владимиром Путиным в Кемерово сообщил, что пожарная сигнализация в торговом центре не работала с 19 марта, а охранник, когда начался пожар, даже не нажал на кнопку оповещения на посту.

В то же время отец охранника в интервью телеканалу RT заявил, что систему оповещения выключили еще за неделю до трагедии. "Сын жаловался, что сигнализация все время срабатывала ложно. Он об этом доложил начальству, и в итоге ее кто-то отключил. Это произошло еще 18 марта. При этом сам сын отключить ее не мог, поскольку даже не знал, как это делается", — сказал Игорь Антюшин.

Пожар в ТЦ

В воскресенье в здании ТЦ "Зимняя вишня" вспыхнул пожар, унесший жизни 64 человек. Большинство погибших — дети. По делу о пожаре уже задержали несколько человек. Сегодня в Кемерово проходят церемонии прощания с жертвами пожара. Объявлен всероссийский день траура.

В среду первой фигурантке дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" — управляющей торгового центра Надежде Судденок — суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком два месяца. На очереди решения по еще четырем фигурантам.