Управляющую ТЦ "Зимняя вишня" арестовали на два месяца

КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово в среду арестовал первую фигурантку дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" — управляющую торгового центра Надежду Судденок, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать в отношении Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая", — огласил решение судья.

Обвиняемая заявила, что будет обжаловать это решение. Защита просила отпустить Судденок под домашний арест. Следствие же апеллировало к стандартному набору опасений: на свободе она может скрыться, в том числе за рубеж, повлиять на расследование, надавить на свидетелей и так далее.

На очереди решения по еще четырем фигурантам. В их числе — технический директор компании-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, и охранник, который, по данным СК РФ, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. Сегодня в России день национального траура по жертвам трагедии.