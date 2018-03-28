В Калининграде из-за пожарной тревоги эвакуировали посетителей ТЦ

КАЛИНИНГРАД, 28 мар — РИА Новости. Посетителей калининградского торгового центра "Акрополь" эвакуировали из-за пожарной тревоги, сообщила РИА Новости администратор ТЦ.

"Сработала пожарная тревога, сейчас идет проверка, посетителям и персоналу пришлось покинуть здание", — рассказала администратор.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов после трагедии в Кемерово поручил в течение двух недель обследовать торговые центры и другие места массового скопления людей в регионе на пожароопасность.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.