Митинг в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня на площади Советов у здания администрации в Кемерово. 27 марта 2018

Митинг в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня на площади Советов у здания администрации в Кемерово. 27 марта 2018

КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уволил своего заместителя — руководителя аппарата администрации Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, должность Зеленина займет первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба, а место Лопатиной — ее заместитель Валентина Назимок.

Зеленин занимал пост заместителя губернатора и руководителя аппарата Кемеровской области с 2013 года. До этого возглавлял департамент молодежной политики и спорта.

Турбаба с 1994 года работала в кемеровской городской администрации. С апреля 2016 года занимала пост заместителя мэра и руководителя аппарата главы города.

В августе прошлого года Тулеев на первом после длительной болезни совещании раскритиковал подчиненных и спикера регионального парламента, упрекнув их в том, что они не опровергли слухи в СМИ о его проблемах со здоровьем. Тулеев, в частности, упомянул, что обижен на Зеленина и Лопатину.

Перестановки в администрации произошли на фоне трагедии в торговом центре "Зимняя вишня". В воскресенье в здании ТЦ вспыхнул пожар, унесший жизни 64 человек. Среди погибших большинство — дети. По делу о пожаре уже задержали несколько человек. Сегодня в Кемерово проходят церемонии прощания с жертвами пожара. Объявлен всероссийский день траура.