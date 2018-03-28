КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уволил своего заместителя — руководителя аппарата администрации Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Зеленин занимал пост заместителя губернатора и руководителя аппарата Кемеровской области с 2013 года. До этого возглавлял департамент молодежной политики и спорта.
Турбаба с 1994 года работала в кемеровской городской администрации. С апреля 2016 года занимала пост заместителя мэра и руководителя аппарата главы города.
Перестановки в администрации произошли на фоне трагедии в торговом центре "Зимняя вишня". В воскресенье в здании ТЦ вспыхнул пожар, унесший жизни 64 человек. Среди погибших большинство — дети. По делу о пожаре уже задержали несколько человек. Сегодня в Кемерово проходят церемонии прощания с жертвами пожара. Объявлен всероссийский день траура.