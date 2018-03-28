Очевидец рассказал, где находился очаг пожара в торговом центре в Кемерово

КЕМЕРОВО, 28 мар – РИА Новости. Очаг пожара, в результате которого в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, был в батутной яме, огонь мог вспыхнуть из-за "искры с потока" или замыкания проводки, сообщил следствию инструктор детской площадки Сергей Сочинский.

"В своих показаниях свидетель Сочинский подтверждает информацию о том, что очаг пожара был на детской площадке в батутной яме", — объявил судья Заводского районного суда Кемерово, решая вопрос об аресте управляющей ТЦ Надежды Судденок.

По мнению свидетеля, причиной пожара могла стать неисправная проводка или просто "искра с потолка", так как на потолке была целая связка кабелей.

"Дети в яме никогда не курили. Никто из персонала также не курил", — отметил Сочинский.

Обвиняемыми по уголовному делу о пожаре проходят пять человек. В их числе охранник, который, по мнению СК РФ, получив сигнал о пожаре, отключил систему оповещения.

Сегодня в России день национального траура по погибшим в "Зимней вишне".