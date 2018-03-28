Против пранкера, заявлявшего о "сотнях погибших" в Кемерово, возбудили дело

Сотрудники МЧС РФ в пострадавшем от пожара помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

Сотрудники МЧС РФ в пострадавшем от пожара помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинского пранкера, который распространял ложную информацию о числе жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня", сообщили в Telegram-канале ведомства.

Дело открыто по статье "Возбуждение ненависти или вражды".

По данным следствия, Никита Кувиков, известный в сети как пранкер Евгений Вольнов, "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших".

Отмечается. что таким образом Кувиков "пытался дестабилизировать ситуацию".

Следствие планирует добиваться заочного ареста пранкера и объявления его в розыск.

Накануне На YouTube-канале Вольнова появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересуется, сколько "свободных мест" осталось в учреждениях.

Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста погибших, он заявляет, что в скором времени к ним подвезут "более трехсот трупов". Сотрудники оказались шокированы такой информацией и ответили, что, по их данным, число жертв составляет от шестидесяти до семидесяти человек.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, большинство из них — дети.