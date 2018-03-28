РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Кемерово нашли тела всех погибших при пожаре, пропавших без вести нет

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (591)
11:3328.03.2018
(обновлено: 11:35 28.03.2018)
12440
© РИА Новости / СК РФПерейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ в пострадавшем от пожара помещении ТЦ Зимняя вишня в КемеровоСотрудники МЧС РФ в пострадавшем от пожара помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Останки всех 64 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово обнаружены, среди них 41 ребенок, пропавших без вести нет, сообщили в среду в МЧС России. В то же время власти Кемеровской области проверяют информацию о том, что число погибших могло быть больше озвученных цифр, работая с поданными заявлениями о пропаже людей. В руководстве региона подчеркнули, что за ложные заявления виновные будут привлекаться к ответственности.

Мемориал в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пожиратели трагедий: чему еще научило Кемерово
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, число пострадавших при пожаре возросло до 76 человек, официально эта информация пока не подтверждена. В настоящее время в больницах остаются 14 пострадавших, в том числе двое детей. По информации властей, первые выплаты людям, потерявшим в пожаре близких, могут начаться уже в четверг.

ТЦ "Зимняя вишня" загорелся в воскресенье и за несколько часов сгорел дотла. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

Цветы, свечи и мягкие игрушки в память о погибших в Кемерово
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЖители Кемерово провели в понедельник акцию скорби в сквере у торгового центра "Зимняя вишня", где накануне во время пожара погибли 64 человека.Жители несут цветы и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Жители Кемерово провели в понедельник акцию скорби в сквере у торгового центра "Зимняя вишня", где накануне во время пожара погибли 64 человека.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорожане выстроились вокруг сквера и какое-то время стояли молча, опустив головы, в знак скорби о погибших.Жители несут цветы и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Горожане выстроились вокруг сквера и какое-то время стояли молча, опустив головы, в знак скорби о погибших.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНебольшой сквер кемеровчане превратили в своего рода мемориал, куда с утра приносят цветы, игрушки и зажженные свечи.Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Небольшой сквер кемеровчане превратили в своего рода мемориал, куда с утра приносят цветы, игрушки и зажженные свечи.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЦветов и игрушек уже так много, что понадобилась помощь волонтеров, которые аккуратно раскладывают все принесенное.Цветы и мягкие игрушки возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Цветов и игрушек уже так много, что понадобилась помощь волонтеров, которые аккуратно раскладывают все принесенное.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПо числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД, где погибли 57 человек, в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (63 жертвы) и в пермском клубе "Хромая лошадь", где погибли 153 человека.Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД, где погибли 57 человек, в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (63 жертвы) и в пермском клубе "Хромая лошадь", где погибли 153 человека.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЦветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра "Зимняя вишня".Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра "Зимняя вишня".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорожане приходят на мемориал семьями.Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Горожане приходят на мемориал семьями.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМосквичи в память о жертвах пожара несут цветы и игрушки к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве России.Москвичи несут цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня» к зданию представительства Кемеровской области в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Москвичи в память о жертвах пожара несут цветы и игрушки к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУ здания на Большой Татарской улице к середине дня также появился мемориал в память о погибших.Цветы и свечи в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня у здания представительства Кемеровской области в Москве. 26 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
У здания на Большой Татарской улице к середине дня также появился мемориал в память о погибших.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСвои соболезнования в связи с трагедией уже выразили власти многих стран, а работа Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началась с минуты молчания в память о погибших.Москвичи несут цветы в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня к зданию представительства Кемеровской области в Москве. 26 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили власти многих стран, а работа Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началась с минуты молчания в память о погибших.
/

МЧС: пропавших нет

Помещение ТЦ Зимняя вишня в Кемерово после пожара
© Фото : СК РФ
Перейти в фотобанк
МЧС рассказало, как спастись при пожаре в ТЦ
В среду замглавы МЧС России Владлен Аксенов сообщил журналистам, что останки всех 64 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово обнаружены, пропавших без вести нет.

"Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет", — сказал он.

Аксенов подтвердил информацию о том, что в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок. Ранее эту информацию озвучил источник РИА Новости.

Между тем, во вторник сообщалось о том, что пропавшими без вести числятся 38 человек, соответствующая информация была опубликована на сайте администрации Кемерово. Согласно опубликованным данным, среди пропавших без вести по меньшей мере 26 детей.

Власти разбираются с цифрами

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к стихийному мемориалу у торгового центра Зимняя вишня в Кемерово. 27 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Преступная халатность: Путин рассказал о причинах трагедии в Кемерово
Первый вице-губернатор региона Владимир Чернов, комментируя в среду информацию о том, что количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" могло быть больше официальных цифр, сообщил, что власти Кемеровской области и правоохранительные органы работают над проверкой данных.

"Мы сейчас сопоставляем, ищем контакты тех людей, которые заявились, потому что очень много информации было, например, из соцсетей взято. Мне кажется, что где-то ведется непонятная игра и кто-то кого-то к этому, может быть, подзуживает. Но это очень серьезный вопрос", — сказал Чернов, отвечая на вопрос о данных инициативной группы граждан, куда якобы поступили заявления о пропаже родственников, согласно которым в ТЦ могли погибнуть до 78 человек.

Он отметил, что если кто-то заявит о гибели родственников при пожаре в ТЦ, а при выяснении это окажется ложью, эти люди будут привлечены к ответственности в рамках закона.

Цветы и мягкие игрушки возле здания торгового центра Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"Разделите боль". Психолог — о том, как помочь родным погибших в Кемерово
"Списки находятся в рабочей группе здесь (в оперативном штабе). Процедура: накладываются одни списки на другие и потом ищутся контакты людей, подающих заявления о том, что родственники пропали или пострадали. Дальше принимаются соответствующие меры реагирования со стороны правоохранительных органов", — сказал вице-губернатор, добавив, что сложность в том, что не все люди оставляли при заявлении свои контакты.

"Нужна детальная проверка этой информации. Мы не исключаем того, что у кого-то еще родственники могли быть в этом центре, но и не исключаем того, что эта ситуация сейчас может быть искусственной", — сказал Чернов.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
"Видела, как дети прыгали из окон". Очевидица — о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Пострадавшие

Согласно информации источника РИА Новости в экстренных службах, число пострадавших при пожаре в ТЦ возросло до 76 человек. По данным властей, в настоящее время в больницах остаются четырнадцать пострадавших, в том числе двое детей.

"На сегодняшнее утро всего госпитализировано 14 человек, в том числе двое детей. Шесть из них, включая одного ребенка, находятся в состоянии средней степени тяжести, еще семь взрослых и один ребенок — в легкой. Амбулаторное лечение назначено 65 пострадавшим, из них 25 детей", — сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.

Помощь и выплаты

Люди в Кемеровском областном центре крови сдают кровь для пострадавших от пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"Кемерово, мы с тобой!" Как россияне помогают пострадавшим от пожара в ТЦ
Выплаты родственникам погибших при пожаре в торговом центре Кемерово начнутся в четверг, сообщил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов. По его словам, средства из федерального центра, средства из регионального бюджета, средства от собственников торгового комплекса поступили "где-то частично, где-то уже в полном объеме".

Как сообщил, в свою очередь, замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев, Пенсионный фонд России выявил первых восемь нетрудоспособных членов семей погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово, им назначены выплаты.

"Сейчас пенсионный фонд уже выявил восемь нетрудоспособных членов семей погибших. Назначены пенсии по потере кормильцев. Эту работу мы будем продолжать, в том числе по восстановлению документов. Также продолжаем координировать действия органов власти субъектов и федеральные органы власти", — сказал он.

Лекарев сообщил, что в школе №7 организован консультационный пункт, где родственники погибших и пострадавших в трагедии смогут получить необходимую информационную помощь специалистов ПФР, Фонда соцстрахования, Роструда.

Мемориал на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В соцсетях запустили акцию #заперто после пожара в Кемерово
По сообщениям региональной администрации, глава Кемеровской области Аман Тулеев начал проводить первые личные встречи с семьями погибших. Планируется, что губернатор встретится со всеми семьями, потерявшими своих близких.

Ранее глава Кузбасса заявил, что семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Кроме того, все расходы, связанные с организацией похорон, оплатят из областного бюджета. Тулеев также сообщил, что областные власти будут работать с каждой семьей и примут конкретные меры поддержки, в том числе связанные с обучением детей, решаются вопросы по кредитам и другие проблемы.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© МЧС РФ Ruptly
"Как лабиринт". Спасшийся из пожара в Кемерово — о планировке сгоревшего ТЦ

Обследование ТЦ

Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Тайны московских ТЦ: как проверяют моллы после трагедии в Кемерово
Замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов поручил до конца текущих суток представить выводы о техническом состоянии здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово на основании его обследования.

"Прошу взять на особый контроль обследование здания и проведение диагностических работ комплексом "Струна-М". До конца суток представить в штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации предварительные материалы о состоянии здания", — сказал Аксенов на заседании штаба в среду.

Он сообщил, что далее с руководством города будет определена организация, которая даст экспертную оценку состояния здания.

В свою очередь, глава ГУМЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов сообщил, что от мусора очищены все четыре этажа здания ТЦ. Работы на объекте продолжают вести 498 человек и 153 единицы техники.

Власти о митинге

Первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов, комментируя стихийный митинг в Кемерово, прошедший накануне и длившийся более 11 часов, назвал его "спланированной акцией по дискредитации власти".

Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"Это конец". Почему десятки людей сгорели заживо в ТЦ в Кемерово
Люди начали собираться на этот митинг во вторник в центре Кемерово в 9 утра около статуи Ангела — символа-хранителя Кузбасса, и лишь с наступлением темноты, около 8 вечера, они стали расходиться.

К собравшимся выходили мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. Собравшиеся кидались на чиновников с требованием назвать "настоящее" число погибших, а также с требованием, чтобы перед ними выступил губернатор Аман Тулеев. Они скандировали: "Правда! Правда! Тулеева! Тулеева!". Некоторые держали плакаты "Сколько реальных жертв?" и "Скажите мне! Я знать хочу".

"Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти… Очень много было "подогретой молодежи"… Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают", — сказал Чернов.

По его словам, на митинге "было лишь 25-30% людей, которые действительно пришли", чтобы выразить сочувствие семьям погибших и пострадавшим. Были и сами родственники, признал чиновник, но подчеркнул, что "немалая часть" людей пришла на "спланированную акцию по дискредитации власти".

Последствия пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкК двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
К двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКонструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПосле пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСледственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСледователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
© Фото : МЧС РФПерейти в фотобанкПо делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.Здание торгового центре Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВласти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСовет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.
/
Комментировать
Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
olc
У кого-то есть полный список посетителей? Откуда? Кто составил? По каким данным?
11:36
28.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена