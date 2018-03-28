В Кемерово нашли тела всех погибших при пожаре, пропавших без вести нет

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Останки всех 64 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово обнаружены, среди них 41 ребенок, пропавших без вести нет, сообщили в среду в МЧС России. В то же время власти Кемеровской области проверяют информацию о том, что число погибших могло быть больше озвученных цифр, работая с поданными заявлениями о пропаже людей. В руководстве региона подчеркнули, что за ложные заявления виновные будут привлекаться к ответственности.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, число пострадавших при пожаре возросло до 76 человек, официально эта информация пока не подтверждена. В настоящее время в больницах остаются 14 пострадавших, в том числе двое детей. По информации властей, первые выплаты людям, потерявшим в пожаре близких, могут начаться уже в четверг.
ТЦ "Зимняя вишня" загорелся в воскресенье и за несколько часов сгорел дотла. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).
Жители Кемерово провели в понедельник акцию скорби в сквере у торгового центра "Зимняя вишня", где накануне во время пожара погибли 64 человека.
Горожане выстроились вокруг сквера и какое-то время стояли молча, опустив головы, в знак скорби о погибших.
Небольшой сквер кемеровчане превратили в своего рода мемориал, куда с утра приносят цветы, игрушки и зажженные свечи.
Цветов и игрушек уже так много, что понадобилась помощь волонтеров, которые аккуратно раскладывают все принесенное.
По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД, где погибли 57 человек, в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (63 жертвы) и в пермском клубе "Хромая лошадь", где погибли 153 человека.
Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра "Зимняя вишня".
Горожане приходят на мемориал семьями.
Москвичи в память о жертвах пожара несут цветы и игрушки к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве России.
У здания на Большой Татарской улице к середине дня также появился мемориал в память о погибших.
Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили власти многих стран, а работа Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началась с минуты молчания в память о погибших.
МЧС: пропавших нет
В среду замглавы МЧС России Владлен Аксенов сообщил журналистам, что останки всех 64 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово обнаружены, пропавших без вести нет.
"Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет", — сказал он.
Аксенов подтвердил информацию о том, что в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок. Ранее эту информацию озвучил источник РИА Новости.
Между тем, во вторник сообщалось о том, что пропавшими без вести числятся 38 человек, соответствующая информация была опубликована на сайте администрации Кемерово. Согласно опубликованным данным, среди пропавших без вести по меньшей мере 26 детей.
Власти разбираются с цифрами
Первый вице-губернатор региона Владимир Чернов, комментируя в среду информацию о том, что количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" могло быть больше официальных цифр, сообщил, что власти Кемеровской области и правоохранительные органы работают над проверкой данных.
"Мы сейчас сопоставляем, ищем контакты тех людей, которые заявились, потому что очень много информации было, например, из соцсетей взято. Мне кажется, что где-то ведется непонятная игра и кто-то кого-то к этому, может быть, подзуживает. Но это очень серьезный вопрос", — сказал Чернов, отвечая на вопрос о данных инициативной группы граждан, куда якобы поступили заявления о пропаже родственников, согласно которым в ТЦ могли погибнуть до 78 человек.
Он отметил, что если кто-то заявит о гибели родственников при пожаре в ТЦ, а при выяснении это окажется ложью, эти люди будут привлечены к ответственности в рамках закона.
"Списки находятся в рабочей группе здесь (в оперативном штабе). Процедура: накладываются одни списки на другие и потом ищутся контакты людей, подающих заявления о том, что родственники пропали или пострадали. Дальше принимаются соответствующие меры реагирования со стороны правоохранительных органов", — сказал вице-губернатор, добавив, что сложность в том, что не все люди оставляли при заявлении свои контакты.
"Нужна детальная проверка этой информации. Мы не исключаем того, что у кого-то еще родственники могли быть в этом центре, но и не исключаем того, что эта ситуация сейчас может быть искусственной", — сказал Чернов.
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Пострадавшие
Согласно информации источника РИА Новости в экстренных службах, число пострадавших при пожаре в ТЦ возросло до 76 человек. По данным властей, в настоящее время в больницах остаются четырнадцать пострадавших, в том числе двое детей.
"На сегодняшнее утро всего госпитализировано 14 человек, в том числе двое детей. Шесть из них, включая одного ребенка, находятся в состоянии средней степени тяжести, еще семь взрослых и один ребенок — в легкой. Амбулаторное лечение назначено 65 пострадавшим, из них 25 детей", — сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.
Помощь и выплаты
Выплаты родственникам погибших при пожаре в торговом центре Кемерово начнутся в четверг, сообщил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов. По его словам, средства из федерального центра, средства из регионального бюджета, средства от собственников торгового комплекса поступили "где-то частично, где-то уже в полном объеме".
Как сообщил, в свою очередь, замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев, Пенсионный фонд России выявил первых восемь нетрудоспособных членов семей погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово, им назначены выплаты.
"Сейчас пенсионный фонд уже выявил восемь нетрудоспособных членов семей погибших. Назначены пенсии по потере кормильцев. Эту работу мы будем продолжать, в том числе по восстановлению документов. Также продолжаем координировать действия органов власти субъектов и федеральные органы власти", — сказал он.
Лекарев сообщил, что в школе №7 организован консультационный пункт, где родственники погибших и пострадавших в трагедии смогут получить необходимую информационную помощь специалистов ПФР, Фонда соцстрахования, Роструда.
По сообщениям региональной администрации, глава Кемеровской области Аман Тулеев начал проводить первые личные встречи с семьями погибших. Планируется, что губернатор встретится со всеми семьями, потерявшими своих близких.
Ранее глава Кузбасса заявил, что семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Кроме того, все расходы, связанные с организацией похорон, оплатят из областного бюджета. Тулеев также сообщил, что областные власти будут работать с каждой семьей и примут конкретные меры поддержки, в том числе связанные с обучением детей, решаются вопросы по кредитам и другие проблемы.
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Обследование ТЦ
Замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов поручил до конца текущих суток представить выводы о техническом состоянии здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово на основании его обследования.
"Прошу взять на особый контроль обследование здания и проведение диагностических работ комплексом "Струна-М". До конца суток представить в штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации предварительные материалы о состоянии здания", — сказал Аксенов на заседании штаба в среду.
Он сообщил, что далее с руководством города будет определена организация, которая даст экспертную оценку состояния здания.
В свою очередь, глава ГУМЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов сообщил, что от мусора очищены все четыре этажа здания ТЦ. Работы на объекте продолжают вести 498 человек и 153 единицы техники.
Власти о митинге
Первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов, комментируя стихийный митинг в Кемерово, прошедший накануне и длившийся более 11 часов, назвал его "спланированной акцией по дискредитации власти".
Люди начали собираться на этот митинг во вторник в центре Кемерово в 9 утра около статуи Ангела — символа-хранителя Кузбасса, и лишь с наступлением темноты, около 8 вечера, они стали расходиться.
К собравшимся выходили мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. Собравшиеся кидались на чиновников с требованием назвать "настоящее" число погибших, а также с требованием, чтобы перед ними выступил губернатор Аман Тулеев. Они скандировали: "Правда! Правда! Тулеева! Тулеева!". Некоторые держали плакаты "Сколько реальных жертв?" и "Скажите мне! Я знать хочу".
"Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти… Очень много было "подогретой молодежи"… Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают", — сказал Чернов.
По его словам, на митинге "было лишь 25-30% людей, которые действительно пришли", чтобы выразить сочувствие семьям погибших и пострадавшим. Были и сами родственники, признал чиновник, но подчеркнул, что "немалая часть" людей пришла на "спланированную акцию по дискредитации власти".
Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
В завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.
К двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.
В ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.
Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.
Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.