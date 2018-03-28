Кемеровские власти проверяют информацию о 78 жертвах пожара в ТЦ

КЕМЕРОВО, 28 мар – РИА Новости. Власти Кемеровской области и правоохранительные органы работают с поданными заявлениями, согласно которым количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" могло быть больше официальных цифр, сообщил журналистам первый вице-губернатор региона Владимир Чернов.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о данных инициативной группы граждан, куда якобы поступили заявления о пропаже родственников, согласно которым жертвами трагедии могли стать 78 человек. Согласно официальным данным, погибли 64 человека. Ранее МЧС сообщило, что обнаружены тела всех жертв трагедии, пропавших без вести нет

"Мы сейчас сопоставляем, ищем контакты тех людей, которые заявились, потому что очень много информации было, например, из соцсетей взято. Мне кажется, что где-то ведется непонятная игра и кто-то кого-то к этому, может быть подзуживает. Но это очень серьезный вопрос", — сказал Чернов.

Он добавил, что если заявления окажутся ложью, людей привлекут к ответственности.

"Списки находятся в рабочей группе здесь (в оперативном штабе). Процедура: накладываются одни списки на другие и потом ищутся контакты людей, подающих заявления о том, что родственники пропали или пострадали. Дальше принимаются соответствующие меры реагирования со стороны правоохранительных органов", — рассказал вице-губернатор.

По его словам, сложность в том, что не все люди оставляли при заявлении свои контакты, а для проверки нужна детальная информация. Как отметил Чернов, власти не исключат, что у кого-то еще были родственники в этом центре, однако, возможно, информация была ложной.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Среди погибших много детей. Среда объявлена в России днем траура.