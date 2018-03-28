Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Забайкалье подростков

КРАСНОЯРСК, 28 мар — РИА Новости. Подростки, пострадавшие накануне в результате ДТП в Забайкальском крае, переведены из реанимации в отделение нейрохирургии, сообщает пресс-служба минздрава региона со ссылкой на главврача краевой клинической больницы Виктора Шальнева.

Авария произошла во вторник в 11.00 (5.00 мск) на федеральной автодороге Чита — Забайкальск недалеко от станции Ага. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, и машина опрокинулась. Пострадал водитель и семь несовершеннолетних пассажиров. В минздраве края уточнили, что серьезные травмы получили трое подростков и водитель. Четверых пострадавших доставили в Читу вечером во вторник. Трое были помещены в реанимацию, один в отделение нейрохирургии.

"Практически у всех пострадавших сотрясение головного мозга, повреждения позвоночника, другие травмы. Почти сутки трое подростков находились в отделении реанимации. Сегодня было принято решение о переводе их в отделение нейрохирургии. Состояние пациентов можно оценить как близкое к удовлетворительному", — цитирует слова Шальнева минздрав.