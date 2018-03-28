На юго-востоке Москвы три человека получили ножевые ранения в драке

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сразу три человека получили ножевые ранения в драке в парке на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

По данным полиции, около 22 часов в полицию поступило сообщение о конфликте по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 52, где находится вход в парк "Кузьминки".

"На месте сотрудники полиции обнаружили трех мужчин с колото-резаными ранами. Одного ранили в грудь, другой был ранен в живот, третий — в поясницу. Их госпитализировали", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя главка, указанные ранения пострадавшие получили в парке, поссорившись с неизвестными. Полиция проводит проверку по этому случаю.