СК начал проверку после сообщений о дебоше на рейсе Екатеринбург - Анталья

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Следователи проводят проверку после сообщений о нарушении порядка на борту самолета, следовавшего рейсом Екатеринбург — Анталья, говорится в сообщении на сайте уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами… по информации, распространенной средствами массовой информации, о нарушении общественного порядка на борту воздушного судна одним из пассажиров, следовавшего рейсом Екатеринбург — Анталья, проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Добавляется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.