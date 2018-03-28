Аргентина выразила соболезнования России из-за трагедии в Кемерово

Люди возлагают цветы к мемориалу у памятника И. С. Никитину в Воронеже в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

Люди возлагают цветы к мемориалу у памятника И. С. Никитину в Воронеже в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

МЕХИКО, 28 мар — РИА Новости. Власти Аргентины соболезнуют России в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово, говорится в сообщении аргентинского МИД.

"Правительство Аргентины глубоко сожалеет о трагедии, произошедшей 25 марта в торговом центре российского города Кемерово, в Сибири, которая привела к гибели более 60 человек", — отмечается в коммюнике.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Указом президента 28 марта объявлено в России днем общенационального траура.

"Республика Аргентина передает свои соболезнования и солидарность правительству и народу Российской Федерации, а также родным жертв, желая скорого восстановления раненым", — отмечается в заявлении ведомства.