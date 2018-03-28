Врачи рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего при пожаре в Кемерово

Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово

Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово

КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Пострадавшего при трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 11-летнего ребенка, чья семья погибла при пожаре, в ближайшие дни могут перевести из реанимации в отделение общей хирургии, сообщил РИА Новости заведующий отделением реанимации Кемеровской областной детской клинической больницы Александр Конев.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова, находящаяся в Кемерово, ранее рассказала, что самый тяжелый из пострадавших — 11-летний мальчик, выпрыгнувший во время пожара с четвертого этажа и получивший тяжелые травмы. При пожаре он потерял обоих родителей и младшую сестру.

"Ребенок дышит самостоятельно, … находится в сознании и уже ест и пьет. Вполне возможно, что в ближайшие один-два дня ребенка переведут в отделение общей хирургии вместе с бабушкой", — сказал собеседник агентства.

В больнице напомнили, что мальчика доставили в воскресенье в 17.30 (13.30 мск). У него диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения, рваную рану щечной области. Главной сложностью стали проблемы легких, ребенка подключили к аппарату ИВЛ, но медики детской областной больницы справились с этим за сутки.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.