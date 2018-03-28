В Кемерово на отпевание погибшей семьи Агарковых пришли сотни человек

КЕМЕРОВО, 28 мар – РИА Новости. Несколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых, погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости.

Люди с цветами, венками и мягкими игрушками ждут своей очереди.

Надежда Агаркова 1950 года рождения и двое ее внуков — 8-летний Костя и 10-летняя Маша погибли в кинотеатре ТЦ "Зимняя вишня" в воскресенье. Как сообщил РИА Новости их отец, сын Надежды, Сергей Агарков, семья погибла от угарного газа.

"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", — сказал он.

Траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в среду в разных соборах и на кладбищах города.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.