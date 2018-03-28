Опознаны тела 27 погибших при пожаре в Кемерово

КЕМЕРОВО, 28 мар – РИА Новости. Тела 27 человек опознаны после пожара в ТЦ в Кемерово, сообщил начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов.

"На сегодняшний день опознано 27 тел погибших. На сегодня захоронение спланировано 14 человек", — сказал Мамонтов на совещании в оперштабе.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

В среду в Кемерово проходят церемонии прощания с жертвами пожара, их похоронят на четырех городских кладбищах — Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5. Кроме того, в Томске похоронят двух учеников местного лицея №7 — брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах.

По делу о пожаре задержаны пять подозреваемых, в том числе сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" отключил систему оповещения.