Жительницу Якутии задержали за дебош на борту самолета

ХАБАРОВСК, 28 мар — РИА Новости. Полицейские задержали пассажирку, которая проявляла агрессию и нецензурно выражалась на борту самолета, следовавшего из якутского Среднеколымска в Якутск, сообщает в среду управление на транспорте МВД России по Дальнему Востоку.

"В линейный отдел полиции в аэропорту города Якутска поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна, прибывшего из Среднеколымска, находится женщина, которая в течение полета нарушала общественный порядок, выражалась грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводников и проявляла агрессию", — говорится в сообщении.

Полицейские доставили 37-летнюю жительницу якутского села Капитоновка в дежурную часть. От проведения медицинского освидетельствования женщина отказалась.

"В отношении пассажирки составлен протокол об административном правонарушении по статье "мелкое хулиганство". В отношении гражданки избрана мера административного пресечения – административное задержание", — сообщает МВД.