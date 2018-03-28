В Приамурье около 35 тысяч человек остались без света из-за снегопада

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Почти 35 тысяч человек остались без электроснабжения в Амурской области из-за сильного снега и ветра с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Минэнерго России.

"Двадцать седьмого марта с 21.00 (15.00 мск) по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, ветер с порывами до 20 метров в секунду) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал АО "ДРСК" – "Амурские электрические сети")… Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 19 населенных пунктах (около 33,8 тысячи человек)," — говорится в сообщении.

Во вторник региональный главк МЧС сообщал об ухудшении погоды в крае в ближайшие сутки.

В Минэнерго России добавляют, что к аварийно-восстановительным работам привлечены 23 бригады в составе 78 человек и 23 единиц техники.