В Кемерово проходит прощание с погибшими при пожаре в торговом центре

Жители возлагают цветы и зажигают свечи у мемориала в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 27 марта 2018

Жители возлагают цветы и зажигают свечи у мемориала в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 27 марта 2018

КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" проходит в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прощания с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором прошла в зале муниципального предприятия "Спецбюро".

На церемонии присутствовали супруга Антона, ее родственники и друзья. Они сообщили, что погибших кремируют.

Как ожидается, траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.

Всего в среду в Кемерово простятся с 13 жертвами пожара, их похоронят на четырех городских кладбищах — Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5. Кроме того, в Томске похоронят двух учеников местного лицея №7 — брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.