РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Тайны московских ТЦ: как проверяют моллы после трагедии в Кемерово

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (556)
05:3128.03.2018
04390
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкЛиквидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в КемеровоЛиквидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Генпрокуратура поручила проверить в регионах РФ все торговые центры после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где по последним данным погибли 64 человека, в том числе много детей. Корреспондент РИА Новости Даниил Шеремет отправился в торговый центр "Семеновский", расположенный на востоке Москвы, чтобы понаблюдать за ходом прокурорской проверки.

Люди возлагают цветы к мемориалу у памятника И. С. Никитину в Воронеже в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
В России в день траура вспоминают жертв трагедии в Кемерово

Невидимый Хогвартс

Если вы не любите долгий шопинг, проводить пожарную проверку в торговом центре вам точно не понравится: это такое же утомительное занятие. Проверить нужно каждое подсобное помещение, каждый коридор, каждый пожарный выход – и все это может занять целый день, учитывая большую площадь объекта.

Я пришел в торгово-развлекательный центр "Семеновский" около двух часов дня – его и остальные торговые центры столицы проверяют по поручению Генпрокуратуры. ТЦ "Семеновский" — это пятиэтажный комплекс на востоке Москвы с многоуровневой парковкой; здесь на площади в 40 тысяч квадратных метров размещены 150 магазинов, 11 кафе и ресторанов и кинотеатр. На сайте ТЦ указано, что в день центр посещают около 36 тысяч человек.

Обычный посетитель торгового центра не подозревает, сколько "тайных" помещений есть в здании. Можно сказать, у каждого магазина, каждого кафе есть свой маленький невидимый Хогвартс: за прилавком коридор, в нем двери, дальше лестницы, склады, раздевалки, разгрузочные зоны, еще коридоры – довольно однотипные, в них легко заблудиться постороннему. И здесь взгляд инспектора должен быть особенно внимательным, потому что при пожаре любая лишняя коробка или тележка на эвакуационном пути может помешать людям выбраться наружу и спастись.

Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Отец задержанного охранника ТЦ в Кемерове рассказал версию сына о пожаре
Помощник межрайонного прокурора, инспектор пожарного надзора МЧС и ответственные за пожарную безопасность торгового центра начали обход с фудкорта. Такое место, где компактно на небольшой площади размещены "ларьки" со своей кухней и едой, есть чуть ли не в каждом торговом центре. Что обнаружит инспекция за дверью "только для персонала"?

Длинный коридор. Параллельно каждому "ларьку" двери с магнитными замками. Стук в дверь – и вот нам открывают работники общепита, без лишней суеты, привычные к визиту проверяющих.

"У нас генеральный директор – японец, и тут большое внимание уделяется вопросам пожарной безопасности. Нас в пример ставят", — рассказал представитель службы безопасности ТЦ.

По его словам, администрация всегда выполняет представления прокуратуры в случае, если были найдены какие-то нарушения, и помогает арендаторам решить проблемы. Это чувствуется: управляющие магазинов и других торговых организаций, открывая двери, прямо отвечают на вопросы пожарного инспектора и без лишних вопросов показывают и делают все, что он требует.

Работа следственной группы на месте трагедии в Кемерово
© Кадр из видео СК РФ
Бастрыкин рассказал, почему люди не смогли выбраться из горящего ТЦ
Мы подошли к двери, спрятанной в недрах здания – обычный посетитель сюда не дойдет, дверь на магнитном замке. Кажется, что за ней какая-то подсобка, но на самом деле это небольшой офис, в котором сидят несколько женщин.

— А где у вас огнетушитель? – спросил инспектор.

— Вот он, за дверью.

— А почему он за дверью? А если у вас пожар внутри будет, вы думаете, успеете дверь открыть и огнетушитель достать? Тем более, она у вас на "магнитке".

Женщина призналась, что огнетушитель переставила уборщица. К ней возникла и вторая претензия – швабры, ведра и другой инвентарь для уборки захламляли путь к эвакуационному выходу. Деловито осведомившись о том, как часто в офисе проводятся противопожарные инструктажи, инспекция попрощалась с женщиной и пошла проверять доступ к пожарной лестнице. К счастью, она была открыта.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Путин навестил в больнице пострадавших при пожаре в Кемерово

Серьезное нарушение

Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. 27 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Эксперт: "Зимнюю вишню" в Кемерово нельзя назвать профессиональным ТЦ
Продвигаясь сквозь магазины, проверяющие встречали разве что небольшие нарушения вроде лишнего хлама или отсутствия плафона на светильнике. Согласно нормам, они должны быть ими оборудованы, также бумажные салфетки или другие легковоспламеняющиеся предметы должны быть на расстоянии 50 сантиметров от ламп.

В магазине игрушечных моделей управляющие встречают пожарную инспекцию с готовностью. Проверяющим открывают все двери, показывают состояние огнетушителей, эвакуационные выходы. Вдруг специалист пожарного надзора замечает за полками в зоне, где чинят игрушки, стену, обтянутую камуфляжной сеткой.

Мы обходим ее с другой стороны и попадаем… в тир. Настоящий тир, где стреляют из пневматики по мишеням, расположенным на другом конце вытянутой комнаты. И здесь инспектор неожиданно для меня видит действительно серьезное нарушение.

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев общается с участниками стихийного митинга в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня». 27 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения у кемеровчан‍
На потолке хозяева магазина установили специальные заслоны, которые предназначены для того, чтобы пуля случайно не попала в оросители, также вмонтированные в потолок – это элементы противопожарной системы, которые в случае возгорания должны залить огонь водой. Только вот арендаторы не учли, что оросители имеют определенный радиус "полива", и металлические щиты в потолке будут им мешать.

"Тут такой вариант: или вы разрабатываете проект, переносите систему пожаротушения и стреляете сколько хотите, или убираете эти щиты. Но если попадете в ороситель — можете залить водой весь торговый центр. У них есть определенное расположение, они здесь не для красоты. Датчик охватывает определенную площадь, поэтому они так и расположены", — сказал пожарный инспектор.

Управляющий задумчиво осмотрел оросители и пообещал исправить ситуацию. Инспектор сделал пометку у себя в бумагах, и мы пошли дальше, следуя на запах попкорна.

Последствия пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкК двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
К двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКонструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПосле пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСледственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСледователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
© Фото : МЧС РФПерейти в фотобанкПо делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.Здание торгового центре Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВласти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСовет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.
/

Лабиринты кинотеатра

Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Бастрыкин назвал две версии причин пожара в кемеровском ТЦ
Я не раз ходил в кино в "Семеновский", но никогда не мог подумать, что кинозалы, кассы и бар – это в лучшем случае половина от той площади, которую он на самом деле занимает. Как, видимо, и любой кинотеатр в любом другом торговом центре.

Здесь проверяющих встретили с настороженными и серьезными лицами. Мою догадку подтвердил разговор управляющего с инспектором: после трагедии в Кемерово в кинотеатре полным ходом идут работы по устранению малейших нарушений пожарной безопасности.

Проверять начали с кинозалов. Пожарные выходы, ведущие на открытый балкон, и спуск на улицу оказались исправны. Они работают на магните и в случае пожара автоматически открываются во всех залах. Деревянные перекрытия, поддерживающие экранные платформы, пропитаны огнезащитной жидкостью – это подтвердили и документы, которые попросили проверяющие.

А дальше – лабиринт. Офисное помещение, потом переполненные склады, в которые сложно войти и еще сложнее выйти. Этот недостаток менеджер кинотеатра признал сразу и пообещал в скором времени их разгрузить – сказал, что им самим неудобно. Все, что говорил пожарный инспектор, работник кинотеатра тщательно записывал. А говорил он немного и по делу.

Дыру в стене обработать огнеупорным материалом. Хлам с эвакуационного пути убрать. Для складов должны быть огнеупорные двери. Подумайте над системой кондиционирования в помещении, где у вас машины для попкорна, и следите там за температурой. Резиновый коврик должен быть закреплен, об него можно споткнуться. Деформированные плафоны для ламп нужно поменять.

Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал, кто может быть виновен в трагедии в Кемерово
Внимательно проверяя помещение за помещением, помощник прокурора и специалист пожарного надзора поднялись до святая святых кинотеатра – проекторной. Там стоят большие машины, напоминающие огромные видеокамеры с длинными объективами. Через маленькие окна они показывали людям кино. Через эти окошки можно было наблюдать мелькающие картинки во всех залах почти одновременно, но что за кино люди смотрели – отсюда сверху через маленькие стекла было не разглядеть.

Пока менеджер кинотеатра сосредоточенно отчитывался инспектору и представителю прокуратуры и показывал все возможные подсобки, я подумал, что главное – это общее желание и власти, и бизнеса все сделать по-человечески. Чтобы нужные двери открылись, когда нужно, чтобы плакали мы преимущественно над хорошими фильмами. И менеджер заведения, немного робкий молодой парень, дотошно записывающий все надзорные замечания, совершенно искренне и с большим интересом спрашивал, что нужно исправить, не пугаясь трудных вопросов и предоставляя всю возможную документацию.

Я не спросил его, почему он так старается. Почему не относится к этой проверке как к простой формальности, почему это для него так важно. Это было бы неуместно и глупо. В этот момент менеджера и пожарного инспектора как бы связывало безусловное понимание. Они оба говорили "на одном языке", в котором звучала обеспокоенность, собранность и твердое намерение сделать вместе все, чтобы не допустить беды. Я вспомнил весь ход проверки, вспомнил лица и слова людей за прошедшие часы и понял, что этот язык после трагических событий в "Зимней вишне" объединил всех, кто работает в этом большом здании. Никто не пытался "нарисовать" безопасность. Все хотели ее построить.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© МЧС РФ Ruptly
"Как лабиринт". Спасшийся из пожара в Кемерово – о планировке сгоревшего ТЦ

Итоги

Пожар в здании торгового центра Зимняя вишня в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
К прибытию пожарных в ТЦ "Зимняя вишня" горели три кинозала и зоопарк
Шел четвертый час проверки, а мы обследовали только треть помещений торгового центра. Работы еще было полно. Проверяющие озвучили предварительные итоги: в торговом центре "Семеновский" было выявлено небольшое число мелких нарушений пожарной безопасности и одно серьезное (щиты в тире).

Порядок после проверки такой: прокуратура вносит предписание, руководство торгового центра обязано устранить все замечания в течение месяца и отчитаться о проделанной работе.

"В целом, учитывая, что капитальных нарушений нет, состояние удовлетворительное. Работа ведется", — резюмировал помощник прокурора.

Среди частых нарушений, по его словам, загромождение эвакуационного выхода, но это дело поправимое. Представитель прокуратуры отметил, что на постоянной основе руководство торгового центра помогает арендаторам выполнить предписания, полученные после проверки.

На этом я попрощался с проверяющими. Их ждала важная, ответственная, и до ужаса скрупулезная работа — проверять оставшиеся две трети площади ТЦ до глубокого вечера.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Путин на совещании в Кемерово назвал причины трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"
Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена