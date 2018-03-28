На Чукотке пройдут траурные митинги в память о погибших в Кемерово

Мемориал в Ленинском садике в Казани в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

Мемориал в Ленинском садике в Казани в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

ВЛАДИВОСТОК, 28 мар — РИА Новости. Жители Чукотки в среду соберутся на траурные митинги в память о погибших на пожаре в Кемерово, сообщает правительство дальневосточного региона.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Общенациональный траур объявлен в России 28 марта.

"Сегодня в окружной столице (Анадыре – ред.) около Свято-Троицкого кафедрального собора в 15.00 (06.00 мск) горожане соберутся на поминальную акцию. В Билибино траурный митинг пройдёт в полдень около дома культуры", — говорится в сообщении.

Накануне в храмах Чукотки прошли панихиды по погибшим в Кемерово. В том числе по благословению правящего архиерея в Свято-Троицком кафедральном соборе Анадыря отслужена панихида, которую возглавил старший священник собора иеромонах Стефан (Кашин).

Во всем регионе отменены развлекательные мероприятия и программы, приспущены государственные флаги. Телеграммы со словами соболезнования в адрес жителей Кемерово и губернатора области направили глава Чукотки Роман Копин, председатель окружной думы Александр Маслов и мэр Анадыря Илья Давиденко.

По числу жертв пожар в Кемерово — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).