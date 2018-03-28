Источник сообщил о продлении сроков расследования крушения Ту-154 в Сочи

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Срок следствия по уголовному делу о крушении пассажирского Ту-154 Минобороны под Сочи 25 декабря 2016 года продлен еще на четыре месяца, до 25 июля, в связи с проведением большого количества экспертиз, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.

Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту Адлер утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и двое федеральных госслужащих. Все они погибли. Останки людей и обломки лайнера нашли на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.

"Возбужденное 25 декабря 2016 года уголовное дело о катастрофе военного Ту-154 близ Сочи все еще находится в работе следователей. Срок следствия продлен на четыре месяца — до 25 июля 2018 года", — сказал собеседник агентства.

По его словам, очередное продление "связано с проведением большого количества экспертиз, которые пока не завершены".

Глава государственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи родственникам погибших министр транспорта России Максим Соколов ранее призвал СМИ воздержаться от распространения информации и недостоверных фактов, полученных из неофициальных источников, до оглашения официальных результатов расследования.

Как сообщил в конце декабря 2016 года член госкомиссии начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил Сергей Байнетов, изначально было более 15 версий крушения Ту-154, затем их количество уменьшилось вдвое.

По данным ФСБ, основные версии крушения Ту-154 — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного корабля, в настоящее время не получено.