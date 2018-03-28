02:3428.03.2018
(обновлено: 03:30 28.03.2018)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отец охранника, предположительно отключившего сигнализацию в кемеровском торговом центре, заявил, что систему оповещения выключили еще за неделю до трагедии, и сделал это не его сын.
Ранее официальный представитель Следственного комитета Светалана Петренко сообщила о задержании в ходе расследования пожара в кемеровском ТЦ пяти подозреваемых, в том числе сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" отключил систему оповещения.
"Сын жаловался, что сигнализация всё время срабатывала ложно. Он об этом доложил начальству, и в итоге её кто-то отключил. Это произошло ещё 18 марта. При этом сам сын отключить её не мог, поскольку даже не знал, как это делается", — сказал Игорь Антюшин в интервью телеканалу RT.
Он добавил, что когда начался пожар, его сын находился на рабочем месте перед мониторами компьютеров.
"Говорил, только увидел на экране, что повалил дым, побежал на четвертый этаж. Добежал или нет, не знаю. Помимо него в смене было ещё двое сотрудников ЧОПа. Для такой огромной площади это ничтожно мало. Они ничего и не смогли бы сделать", — сказал отец охранника.
Ранее руководитель компании, занимавшейся проектированием сигнализации, Игорь Полозиненко заявил, что систему противопожарной безопасности в "Зимней вишне" отключили за 15 минут до начала пожара сотрудники охраны. В то же время глава СК России Александр Бастрыкин на совещании с президентом Владимиром Путиным в Кемерово сообщил, что пожарная сигнализация в торговом центре не работала с 19 марта, а охранник, когда начался пожар, даже не нажал на кнопку оповещения на посту.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет.
Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
В завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.
К двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.
В ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.
Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.
Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.