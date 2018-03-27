СК начал проверку после задымления на борту самолета в "Домодедово"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Следователи начали проверку после задымления на борту самолета в "Домодедово", сообщает официальный представитель столичного управления СК на транспорте Елена Марковская.

"Организована доследственная проверка в связи с авиационным инцидентом в столичном аэропорту Домодедово", — сказала она.

По данным следствия, во вторник при подготовке к взлету самолета Москва — Новосибирск в салоне произошло задымление. 129 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы, причина задымления устанавливается.