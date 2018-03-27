Посольство в Лондоне откроет книгу соболезнований в связи с ЧП в Кемерово

Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня

Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня

ЛОНДОН, 27 мар – РИА Новости, Денис Ворошилов. Книга соболезнований в связи с трагедией в Кемерово будет открыта в среду в посольстве РФ в Великобритании, сообщила российская дипмиссия.

"Книга соболезнований будет открыта с 11.00 до 17.00 28 марта 2018 года в резиденции российского посла в Великобритании… Соболезнования также можно направить на адрес электронной почты condolences@rusemb.org.uk", — говорится в полученном РИА Новости сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.