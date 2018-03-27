КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Систему противопожарной безопасности в "Зимней вишне" отключили за 15 минут до начала пожара, заявил руководитель компании, занимавшейся проектированием сигнализации, Игорь Полозиненко.

"На 25 марта 2018 года на 15:55 (11:55 мск) система находилась в технически исправном состоянии. Насколько мне известно, система была отключена физически представителем охраны", — сказал он в зале кемеровского Заводского районного суда.

Специалист добавил, что система мониторинга активности сигнализации в "Зимней вишне" локальная, то есть информация о том, что ее отключили, не выходит за пределы ТЦ.

Фигурант дела также сообщил, что компания планово проверяла аппаратуру 20 марта, ошибок в ее работе специалисты не выявили, заявки о проблемах с сигнализацией в фирму не поступали.

Документы, подтверждающие факт проверки, передали в управление СК по Кемеровской области, уточнил он.

Полозиненко отметил, что в случае короткого замыкания и полного обесточивания активная система должна была перейти в режим автономной работы и функционировать в течение 24 часов.

Ранее СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре: техническому директору компании-собственника, арендатору помещения, в котором произошло возгорание, сотруднику и руководителю организации, обслуживающей сигнализацию, а также охраннику, отключившему систему оповещения.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, среди них более 40 детей. В больницах остаются 13 пострадавших, большинство из них госпитализировали с отравлением угарным газом.

В регионе работает группа опытных криминалистов из Москвы. Выяснением причин трагедии руководит глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура.