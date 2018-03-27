СК отреагировал на ложные сообщения пранкера о жертвах пожара в Кемерово

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. СК вышел на след иностранного пранкера, который распространял ложную информацию о числе погибших при пожаре в Кемерово, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, некто Евгений Вольнов звонил в медицинские учреждения и органы власти для "дестабилизации ситуации в регионе".

"Он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших", — отметила она, добавив, что действиям телефонного хулигана дадут "соответствующую правовую оценку".

Ранее СМИ сообщили, что в кемеровские больницы и морги звонил пранкер с Украины. В одном из роликов, опубликованных в YouTube, он, представившись сотрудником МЧС, просит медиков предоставить "300 мест для погибших".

Во вторник собравшиеся на митинг в центре Кемерово потребовали озвучить настоящее число жертв трагедии в "Зимней вишне". В ответ на это мэр города Илья Середюк и около 15 человек из инициативной группы направились в морг, чтобы сверить списки поступивших тел.

Позднее активисты сообщили, что проверили все помещения и не обнаружили погибших, которые бы не вошли в ранее опубликованные властями перечни.

По информации СК, жертвами трагедии в Кемерово стали 64 человека, среди них более 40 детей.