МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Общественная палата Москвы закупила мягкие игрушки для того, чтобы раздать их участникам акции в память о жертвах пожара в Кемерово, рассказал РИА Новости председатель ОП Константин Ремчуков.

"Не знаю точно, но я думаю, штук 50 было закуплено", — сказал собеседник агентства.

По словам Ремчукова, получить их смогут и те, кто случайно оказался на Манежной площади, где проходит акция, но все же решил принять в ней участие.

"Организатор должен думать и об этом, если мы организуем по нашей инициативе, то потратить небольшие деньги и купить несколько игрушек, это нормально. Не думаю, что я потратил больше 20 тысяч рублей на все", — добавил он.

Возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами, по последним данным, погибли 64 человека, среди них более 40 детей.