После трагедии в Кемерово объявлен всероссийский траур

Мемориал в Ленинском садике в Казани в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

Мемориал в Ленинском садике в Казани в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Среда, 28 марта, объявлена в России днем всенародного траура в связи с трагедией в Кемерово, где пожар в торговом центре "Зимняя вишня" унес жизни 64 человек, среди которых много детей.

Всероссийский траур

Акции памяти с понедельника проходят по всей России. В Кемерово во вторник прошел многотысячный митинг, который длился более 11 часов. Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев извинился перед пришедшими, встав на колени. Глава региона Аман Тулеев принес извинения президенту России Владимиру Путину, признав, что трагедия произошла из-за разгильдяйства, халатности, попустительства.

Путин во вторник побывал на месте трагедии в Кемерово, где возложил цветы в память о жертвах пожара, а затем провел совещание по ликвидации последствий трагедии и встретился с инициативной группой граждан. В числе причин случившегося президент назвал преступную халатность и разгильдяйство. Путин пообещал жителям Кемерово, что все виновные понесут ответственность, "никто никого прикрывать не собирается".

После посещения Кемерово президент подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в России. Во всей стране будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи, кабмину и региональным властям поручено принять меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим при пожаре.

Версии пожара

Точная причина трагедии в данный момент не установлена. Тулеев на совещании с Путиным сообщил, что, по словам очевидцев, все началось с фейерверков.

"Те, с кем я встречался, говорят, что был утренник, и там были фейерверки. Это предварительно, очевидцы говорят. И оттуда все пошло. Ну, а дальше вы знаете: двери закрыты, запасные выходы закрыты и в полную мощь работает вентиляция в это же время, а дымоудаления никакого нет", — сказал Тулеев.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который также присутствовал на совещании, сообщил, что, по данным следствия, очаг возгорания находился на детской игровой площадке на четвертом этаже, его причину установят экспертизы.

"Там две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую меньше верим, — применение открытого огня", — добавил Бастрыкин.

Он пояснил, что многие двери на четвертом этаже, где расположены комнаты игр для молодежи и три кинозала, были заблокированы, закрыты. По его словам, следствие сейчас выясняет, почему это сделано. Одна из версий – для того, чтобы безбилетники, молодые ребята, не заходили в кинозал.

Бастрыкин отметил, что пожарная сигнализация в торговом центре не работала с 19 марта. По его словам, об этом было известно ответственным лицам, но они ничего не предприняли, "хотя фирма, которая обслуживает, специализируется на противопожарной безопасности".

Глава СК пояснил, что охранник, когда начался пожар, даже не нажал кнопку оповещения на посту, так называемую "тревожную кнопку", которая была исправна. "И мы не можем дать разумного объяснения. Он не может объяснить, этот чоповец. Тоже имеет лицензию, лицензированное предприятие, но какой-то совершенно не подготовленный человек", — сказал Бастрыкин.

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Тулеев извинился перед Путиным

Глава Кузбасса согласился, что главной причиной трагедии стали разгильдяйство, халатность и попустительство, и попросил прощения у Путина.

"Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась", — сказал Тулеев.

"Остальное, вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это видно", — добавил он, отвечая в ходе совещания на вопрос президента о том, как тот оценивает ситуацию.

Тулеев пообещал сделать все возможное для тех, кто пострадал от пожара.

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Опубликованы списки

В настоящий момент данные о погибших у разных ведомств незначительно расходятся. Администрация Кемерово опубликовала на своем сайте список пропавших без вести и погибших. В нем — имена 25 опознанных погибших, среди которых 13 детей. Еще 38 человек числятся пропавшими без вести, среди них 26 детей. Даты рождения двух лиц не указаны. Согласно списку, еще 69 человек были госпитализированы. Позднее сайт мэрии перестал открываться из-за большого наплыва посетителей.

При этом Следственный комитет ранее привел другие цифры. В ведомстве заявили, что СК располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек после пожара. Следователи подчеркнули, что считают невозможным публиковать списки погибших до окончания генетических экспертиз.

"Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможным публикацию списков погибших при пожаре", — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В свою очередь глава МЧС Владимир Пучков во вторник вечером сообщил журналистам, что спасатели обнаружили под завалами останки всех 64 погибших при пожаре, они переданы для проведения экспертизы. Он пообещал держать на жестком контроле все процедуры опознания тел погибших, отметив, что в настоящее время затруднено опознание 37 тел.

Он также заявил, что ведомство предпринимает дополнительные шаги по улучшению профилактической работы и недопущению подобных чрезвычайных ситуаций не только в торгово-развлекательных центрах, но и других подобных заведениях По его словам, уже планируется система специальных мероприятий с привлечением к этой работе общественных организаций.

Вице-губернатор встал на колени

Жители Кузбасса, сомневающиеся в правдивости официальных данных, во вторник утром вышли на несанкционированный митинг. Их главным требованием было предоставить "настоящие" данные о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Некоторые держали плакаты "Сколько реальных жертв?" и "Скажите мне! Я знать хочу". Остальные просто скандировали "Правду! Правду!"

К собравшимся вышли мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. В ответ на требование людей Середюк предложил отправить группу из пяти горожан с проверкой в морги. Туда на автобусе мэрии отправили около десяти самых активных участников митинга.

По возвращении с обхода активисты отчитались, что проверили все помещения морга, сверились со списком погибших, где значатся 64 человека. Еще одна группа поехала на кладбище, где активисты увидели семь могил и длинную ровную площадку, где тоже будут могилы.

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Позже Цивилев призвал граждан, у которых есть какие-то неизвестные данные о пропавших при пожаре, сообщить их властям. Кроме того, вице-губернатор предложил создать рабочую группу из чиновников и родственников погибших, которая займется контролем хода расследования и подготовкой памятника погибшим.

Кроме того, по просьбе скептически настроенных горожан группа посетит кладбища города с проверкой, сколько именно могил подготовлено к захоронениям. Горожане, со своей стороны, потребовали проверить детские дома, так как опасаются, что власти скрывают истинное число погибших в пожаре детдомовцев.

Через семь часов после начала митинга представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающая аппаратура, предоставленная мэрией, была отключена. Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.

"Я хотел бы попросить у вас прощения", — сказал он и опустился на колени. Вскоре он поднялся и пояснил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощения". Люди стали аплодировать.

Митинг продолжался 11 часов и завершился лишь с наступлением темноты. Точное число митинговавших неизвестно, их было от нескольких сотен до 2 тысяч человек. После завершения митинга значительная часть участников отправилась через центр города по улице 50-летия Октября к ТЦ "Зимняя вишня". Там люди приняли участие в запуске воздушных шаров в память о погибших. Аналогичная акция прошла и на самой площади Советов.

Скорбит вся страна

Акции памяти жертв трагедии проходят во вторник во многих регионах страны. Жители Ростова-на-Дону несут цветы, мягкие игрушки и свечи к памятнику "Мать и дитя". На Камчатке в память о жертвах трагедии зажгли свечи. Аналогичные акции прошли в Москве, Сочи, регионах ЦФО. В Грозном сотни молодых людей вышли на площадь перед мечетью "Сердце Чечни", чтобы выразить скорбь.

Футболисты и тренерский штаб сборной России, руководство Российского футбольного союза и Федерации футбола Франции, а также представители французского посольства почтили память погибших в результате пожара в Кемерово, возложив цветы на Дворцовой площади у Александровской колонны в Санкт-Петербурге. Контрольный матч сборных России и Франции по футболу начался с минуты молчания.

Посольство России в Киргизии приняло решение открыть неофициальную книгу соболезнований в связи с огромным количеством писем и обращений от граждан республики с выражением скорби по погибшим во время трагедии. Посольство РФ в Греции в среду также откроет книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерово.