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Происшествия

После трагедии в Кемерово объявлен всероссийский траур

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (536)
20:4827.03.2018
(обновлено: 20:50 27.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМемориал в Ленинском садике в Казани в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в КемеровоМемориал в Ленинском садике в Казани в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Среда, 28 марта, объявлена в России днем всенародного траура в связи с трагедией в Кемерово, где пожар в торговом центре "Зимняя вишня" унес жизни 64 человек, среди которых много детей.

Мемориал на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Опубликован список жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
Акции памяти с понедельника проходят по всей России. В Кемерово во вторник прошел многотысячный митинг, который длился более 11 часов. Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев извинился перед пришедшими, встав на колени. Глава региона Аман Тулеев принес извинения президенту России Владимиру Путину, признав, что трагедия произошла из-за разгильдяйства, халатности, попустительства.

Всероссийский траур

Путин во вторник побывал на месте трагедии в Кемерово, где возложил цветы в память о жертвах пожара, а затем провел совещание по ликвидации последствий трагедии и встретился с инициативной группой граждан. В числе причин случившегося президент назвал преступную халатность и разгильдяйство. Путин пообещал жителям Кемерово, что все виновные понесут ответственность, "никто никого прикрывать не собирается".

После посещения Кемерово президент подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в России. Во всей стране будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи, кабмину и региональным властям поручено принять меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим при пожаре.

Версии пожара

Генеральный директор торгового центра Зимняя вишня Надежда Судденок в Заводском районном суде в Кемерово. 27 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Управляющая "Зимней вишни" уверена, что причиной пожара в ТЦ стал поджог
Точная причина трагедии в данный момент не установлена. Тулеев на совещании с Путиным сообщил, что, по словам очевидцев, все началось с фейерверков.

"Те, с кем я встречался, говорят, что был утренник, и там были фейерверки. Это предварительно, очевидцы говорят. И оттуда все пошло. Ну, а дальше вы знаете: двери закрыты, запасные выходы закрыты и в полную мощь работает вентиляция в это же время, а дымоудаления никакого нет", — сказал Тулеев.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который также присутствовал на совещании, сообщил, что, по данным следствия, очаг возгорания находился на детской игровой площадке на четвертом этаже, его причину установят экспертизы.

"Там две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую меньше верим, — применение открытого огня", — добавил Бастрыкин.

Генеральный директор торгового центра Зимняя вишня Надежда Судденок в Заводском районном суде в Кемерово. 27 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Никто умышленно не закрывал кинозалы, заявила управляющая "Зимней вишни"
Он пояснил, что многие двери на четвертом этаже, где расположены комнаты игр для молодежи и три кинозала, были заблокированы, закрыты. По его словам, следствие сейчас выясняет, почему это сделано. Одна из версий – для того, чтобы безбилетники, молодые ребята, не заходили в кинозал.

Бастрыкин отметил, что пожарная сигнализация в торговом центре не работала с 19 марта. По его словам, об этом было известно ответственным лицам, но они ничего не предприняли, "хотя фирма, которая обслуживает, специализируется на противопожарной безопасности".

Глава СК пояснил, что охранник, когда начался пожар, даже не нажал кнопку оповещения на посту, так называемую "тревожную кнопку", которая была исправна. "И мы не можем дать разумного объяснения. Он не может объяснить, этот чоповец. Тоже имеет лицензию, лицензированное предприятие, но какой-то совершенно не подготовленный человек", — сказал Бастрыкин.

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Паника и дым – камера наблюдения зафиксировала первые секунды пожара в Кемерово

Тулеев извинился перед Путиным

Глава Кузбасса согласился, что главной причиной трагедии стали разгильдяйство, халатность и попустительство, и попросил прощения у Путина.

Здание торгового центре Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Тулеев рассказал, что "пропустил трагедию в ТЦ в Кемерово через себя"
"Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась", — сказал Тулеев.

"Остальное, вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это видно", — добавил он, отвечая в ходе совещания на вопрос президента о том, как тот оценивает ситуацию.

Тулеев пообещал сделать все возможное для тех, кто пострадал от пожара.

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"Видела, как дети прыгали из окон". Очевидица — о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Опубликованы списки

Мемориал на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В соцсетях запустили акцию #заперто после пожара в Кемерово
В настоящий момент данные о погибших у разных ведомств незначительно расходятся. Администрация Кемерово опубликовала на своем сайте список пропавших без вести и погибших. В нем — имена 25 опознанных погибших, среди которых 13 детей. Еще 38 человек числятся пропавшими без вести, среди них 26 детей. Даты рождения двух лиц не указаны. Согласно списку, еще 69 человек были госпитализированы. Позднее сайт мэрии перестал открываться из-за большого наплыва посетителей.
Последствия пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
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В завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкК двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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К двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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В ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКонструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПосле пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСледственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
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Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСледователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
© Фото : МЧС РФПерейти в фотобанкПо делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© Фото : МЧС РФ
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По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.Здание торгового центре Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВласти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСовет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.
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При этом Следственный комитет ранее привел другие цифры. В ведомстве заявили, что СК располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек после пожара. Следователи подчеркнули, что считают невозможным публиковать списки погибших до окончания генетических экспертиз.

"Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможным публикацию списков погибших при пожаре", — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Участники акции зажигают свечи в память в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Кемерово скорбит: вице-губернатор на коленях, активисты обошли морги
В свою очередь глава МЧС Владимир Пучков во вторник вечером сообщил журналистам, что спасатели обнаружили под завалами останки всех 64 погибших при пожаре, они переданы для проведения экспертизы. Он пообещал держать на жестком контроле все процедуры опознания тел погибших, отметив, что в настоящее время затруднено опознание 37 тел.

Он также заявил, что ведомство предпринимает дополнительные шаги по улучшению профилактической работы и недопущению подобных чрезвычайных ситуаций не только в торгово-развлекательных центрах, но и других подобных заведениях По его словам, уже планируется система специальных мероприятий с привлечением к этой работе общественных организаций.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
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Пожар в торговом центре в Кемерово

Вице-губернатор встал на колени

Работа сотрудников СК России в сгоревших помещениях кемеровского ТЦ
© Следственный комитет РФ
СК опубликовал видео о работе следователей в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня"
Жители Кузбасса, сомневающиеся в правдивости официальных данных, во вторник утром вышли на несанкционированный митинг. Их главным требованием было предоставить "настоящие" данные о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Некоторые держали плакаты "Сколько реальных жертв?" и "Скажите мне! Я знать хочу". Остальные просто скандировали "Правду! Правду!"

К собравшимся вышли мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. В ответ на требование людей Середюк предложил отправить группу из пяти горожан с проверкой в морги. Туда на автобусе мэрии отправили около десяти самых активных участников митинга.

По возвращении с обхода активисты отчитались, что проверили все помещения морга, сверились со списком погибших, где значатся 64 человека. Еще одна группа поехала на кладбище, где активисты увидели семь могил и длинную ровную площадку, где тоже будут могилы.

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© МЧС РФ
Разрушенная крыша и сгоревшие кинозалы ТЦ в Кемерово. Кадры с дрона

Позже Цивилев призвал граждан, у которых есть какие-то неизвестные данные о пропавших при пожаре, сообщить их властям. Кроме того, вице-губернатор предложил создать рабочую группу из чиновников и родственников погибших, которая займется контролем хода расследования и подготовкой памятника погибшим.

Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
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Наплевали на безопасность: в Кемерово выясняют причину трагедии в ТЦ
Кроме того, по просьбе скептически настроенных горожан группа посетит кладбища города с проверкой, сколько именно могил подготовлено к захоронениям. Горожане, со своей стороны, потребовали проверить детские дома, так как опасаются, что власти скрывают истинное число погибших в пожаре детдомовцев.

Через семь часов после начала митинга представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающая аппаратура, предоставленная мэрией, была отключена. Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.

Поездка Владимира Путина в Кемерово
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкСразу после приземления в аэропорту Кемерово президент России отправился к сгоревшему торговому центру.Президента РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Сразу после приземления в аэропорту Кемерово президент России отправился к сгоревшему торговому центру.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу, возникшему в сквере у здания, к которому жители города приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.Президента РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу, возникшему в сквере у здания, к которому жители города приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПожар, произошедший в ТЦ "Зимняя вишня", унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.Президента РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Пожар, произошедший в ТЦ "Зимняя вишня", унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлава государства с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.Президент РФ Владимир Путин и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло у торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где случился пожар
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава государства с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкСовещание в Кемерово, на котором помимо главы государства присутствовали губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава МЧС Владимир Пучков, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава Минздрава Вероника Скворцова, началось с минуты молчания в память о погибших во время пожара.Президент РФ Владимир Путин во время минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Совещание в Кемерово, на котором помимо главы государства присутствовали губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава МЧС Владимир Пучков, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава Минздрава Вероника Скворцова, началось с минуты молчания в память о погибших во время пожара.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПутин поручил председателю СК РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. "Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", — сказал глава государства.Президента РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин поручил председателю СК РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. "Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", — сказал глава государства.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле окончания совещания глава государства отправился в больницу, где проходят лечение пострадавшие во время пожара. Путин встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара.Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы, где находятся пострадавшие при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
После окончания совещания глава государства отправился в больницу, где проходят лечение пострадавшие во время пожара. Путин встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ областной больнице скорой медицинской помощи глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, который во время пожара выпрыгнул с четвертого этажа. Пострадавший рассказал президенту, что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего, думали, что тревога учебная.Владимир Путин во время посещения больницы, где находятся пострадавшие при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. 27 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В областной больнице скорой медицинской помощи глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, который во время пожара выпрыгнул с четвертого этажа. Пострадавший рассказал президенту, что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего, думали, что тревога учебная.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время встречи с инициативной группой и родственниками пропавших без вести, которая проходила в здании судмедэкспертизы, президент пообещал, что СК проведет тщательное расследование и все виновные в произошедшей трагедии будут наказаны.Владимир Путин в во время встречи с жителями Кемерова и родственниками пропавших без вести во время пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишняв ТЦ Зимняя вишня. 27 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Во время встречи с инициативной группой и родственниками пропавших без вести, которая проходила в здании судмедэкспертизы, президент пообещал, что СК проведет тщательное расследование и все виновные в произошедшей трагедии будут наказаны.
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"Я хотел бы попросить у вас прощения", — сказал он и опустился на колени. Вскоре он поднялся и пояснил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощения". Люди стали аплодировать.

Митинг продолжался 11 часов и завершился лишь с наступлением темноты. Точное число митинговавших неизвестно, их было от нескольких сотен до 2 тысяч человек. После завершения митинга значительная часть участников отправилась через центр города по улице 50-летия Октября к ТЦ "Зимняя вишня". Там люди приняли участие в запуске воздушных шаров в память о погибших. Аналогичная акция прошла и на самой площади Советов.

Скорбит вся страна

Жители Симферополя возлагают цветы у мемориала на площади Ленина в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Акции в память о жертвах пожара в Кемерово проходят в центральной России
Акции памяти жертв трагедии проходят во вторник во многих регионах страны. Жители Ростова-на-Дону несут цветы, мягкие игрушки и свечи к памятнику "Мать и дитя". На Камчатке в память о жертвах трагедии зажгли свечи. Аналогичные акции прошли в Москве, Сочи, регионах ЦФО. В Грозном сотни молодых людей вышли на площадь перед мечетью "Сердце Чечни", чтобы выразить скорбь.

Футболисты и тренерский штаб сборной России, руководство Российского футбольного союза и Федерации футбола Франции, а также представители французского посольства почтили память погибших в результате пожара в Кемерово, возложив цветы на Дворцовой площади у Александровской колонны в Санкт-Петербурге. Контрольный матч сборных России и Франции по футболу начался с минуты молчания.

Посольство России в Киргизии приняло решение открыть неофициальную книгу соболезнований в связи с огромным количеством писем и обращений от граждан республики с выражением скорби по погибшим во время трагедии. Посольство РФ в Греции в среду также откроет книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерово.

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"Как лабиринт". Спасшийся из пожара в Кемерово – о планировке сгоревшего ТЦ
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Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

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правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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