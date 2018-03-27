СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. На данный момент предъявлены обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в ТЦ в Кемерово, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии в торговом центре в Кемерово. На данный момент уже предъявлено обвинение пятерым задержанным", — сказала она.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.