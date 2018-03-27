В соцсетях запустили акцию #заперто после пожара в Кемерово

Мемориал на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

Мемориал на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В социальных сетях после трагедии в Кемерово запустили специальную акцию, чтобы проверить, работают ли аварийные выходы в зданиях.

Инициаторы акции призвали пользователей Сети проверить, не закрыты ли аварийные выходы в местах их работы или учебы, а если они заперты — узнать, кто отвечает за их открытие в случае чрезвычайной ситуации. Тем, кто обнаружит закрытый выход, предложили выложить фотографию с хэштегом #заперто.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека. Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в России.