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Происшествия

Управляющая "Зимней вишни" уверена, что причиной пожара в ТЦ стал поджог

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (530)
19:3827.03.2018
(обновлено: 20:16 27.03.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГенеральный директор торгового центра Зимняя вишня Надежда Судденок в Заводском районном суде в Кемерово. 27 марта 2018Генеральный директор торгового центра Зимняя вишня Надежда Судденок в Заводском районном суде в Кемерово. 27 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Управляющая кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок заявила, что причиной пожара, унесшего жизни 64 человек, стал поджог, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По ее словам, сотрудница центра, работавшая на одном из аттракционов, перед возгоранием услышала хлопок, после чего рядом с ней возник "столп огня".

"Если бы возник пожар, был бы какой-то дым, тление. Был столп огня. Следовательно, я считаю, что это был поджог, кем, я не знаю", — заявила она.

Женщина также отметила, что в последнее время в ТЦ приходили "неадекватные молодые люди". Они вели себя вызывающе и оскорбляли посетителей.

Мемориал на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"Я лично отправляла несколько группировок, чтобы они ушли, покинули наши зоны детского кинотеатра", — пояснила Судденок.

Она добавила, что несколько раз приходилось вызывать полицию.

"Эти подростки были… разной национальности, не могу сказать, какая точно, ну вот такой с черной бородкой, похожей на чеченскую, на кавказскую, это были подростки разного возраста", — уточнила задержанная.

По ее словам, один из нарушителей спокойствия регулярно появлялся в ТЦ, несмотря на попытки охраны выдворить его.

"Это парень внешности цыганской и очень отчетливо мы его можем описать. То есть он тоже неоднократно приходил, были вызваны сотрудники милиции, у нас есть протоколы о задержании этих молодых людей", — рассказала Судденок.

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанк Участники акции на площади Ленина в Чите зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Участники акции на площади Ленина в Чите зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, среди них более 40 детей. В больницах остаются 13 пострадавших, большинство из них госпитализировали с отравлением угарным газом.

Генеральный директор торгового центра Зимняя вишня Надежда Судденок в Заводском районном суде в Кемерово. 27 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Минздраве их состояние охарактеризовали как "нормальное". По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, многие из них уже чувствуют себя "намного лучше".

На сайте местной администрации опубликован список пропавших без вести. Пока не удалось установить личности 38 погибших. Тела 25 жертв, в том числе 13 несовершеннолетних, уже опознаны.

По делу о пожаре задержаны пять человек: технический директор компании-собственника, арендатор помещения, в котором произошло возгорание, сотрудник и руководитель организации, обслуживающей сигнализацию, а также охранник, отключивший систему оповещения.

Мемориал на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Опубликован список жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

В регион направлена группа опытных криминалистов из Москвы. Выяснением причин трагедии руководит глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, основными версиями произошедшего следует считать короткое замыкание и "применение открытого огня", последний вариант следствие рассматривает как наименее вероятный.

Во вторник в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание с властями региона. Глава государства пообещал наказать всех виновных, а также провести тщательное расследование трагедии.

Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура.

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© МЧС РФ Ruptly
Утро после пожара в Кемерово: цветы в память о погибших и разбор завалов
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