Источник: экс-мэра Нижнего Новгорода обвинили в похищении человека

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Арестованному вице-спикеру нижегородского законодательного собрания, бывшему мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину предъявили новое обвинение – в похищении человека, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.

В начале марта 2018 года суд арестовал бывших милиционеров Евгения Воронина и Романа Маркеев, обвиненных в похищении в 2004 году Александра Новоселова, которого они вывезли в лес якобы "в рамках оперативно-следственного эксперимента" по делу о покушении на Сорокина в 2003 году.

"Теперь дело Сорокина объединили с делом Воронина и Маркеева, то есть бывшему мэру придется ответить и за участие в похищении", — заявил источник.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.

Кроме того, следствие считает бывшего градоначальника взяточником. По данным следствия, будучи мэром Нижнего Новгорода, он "лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере". Взамен он гарантировал "общее покровительство и попустительство по службе".

Только за это преступление, обстоятельства которого в деталях не раскрываются, чиновнику грозит до 15 лет колонии.