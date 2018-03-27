В Петербурге пройдет акция памяти погибших при пожаре в Кемерово

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга во вторник в 18.00 мск смогут почтить на Дворцовой площади память погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

"В нашей стране объявлен траур в связи с трагедией в Кемеровской области, унесшей жизни 64 человек. Сегодня в 18.00 на Дворцовой площади начнется акция поминовения и скорби "Кемерово, мы с тобой!", — сообщает комитет в Twitter

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.