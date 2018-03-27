Ответственность владельца ТЦ в Кемерово и само здание не были застрахованы

Пожар в торговом центре в Кемерово (476)

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ответственность владельца ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел пожар и погибли более 60 человек, а также само сгоревшее здание торгового центра не были застрахованы, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс на пресс-конференции во вторник.

"Ни имущество, ни ответственность собственника ТЦ перед третьими лицами не страховались", — заявил Юргенс.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).