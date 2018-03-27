Кемеровчане запустили в небо сотни воздушных шаров в память о погибших в ТЦ

КЕМЕРОВО, 27 мар – РИА Новости. Жители Кемерово во вторник запустили в небо сотни воздушных шаров в память о погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передаёт корреспондент РИА Новости.

В семь вечера по местному времени (три дня по Москве) они собрались около "Зимней вишни" с шарами и цветами и запустили шарики в небо. Проезжавшие водители приветствовали их гудками.

Трагедия, по последним данным, унесла 64 жизни. Среда, 28 марта, объявлена днем национального траура.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).