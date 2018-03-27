Кемеровский активист рассказал об "инспекции" морга и кладбища

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Митинг на главной площади Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" продолжается уже почти девять часов. По мнению некоторых горожан, местные власти могут скрывать истинное количество жертв. Очевидец из инициативной группы, поехавшей проверять морги города, рассказал РИА Новости об увиденном.
"Слухи ходят разные"
"Слухи по городу ходят самые разные — что морг забит телами, что их вывозили из Кемерово чуть ли ни рефрижераторами. Конечно, морги всей области и тем более соседних регионов мы проверить не можем, но в городской съездили — мэр дал нам автобус", — рассказал Сергей РИА Новости.
С делегацией был сотрудник мэрии, который настоял на том, чтобы в морге им открыли все помещения.
Увиденное в морге примерно соответствовало спискам. "Нам показали опознанные тела, готовые к выдаче родственникам, неопознанные и останки. Их как раз и было около шести десятков — плюс покойные, чья смерть никак не связана с ТЦ "Зимняя вишня", — добавил Сергей.
Поездка на кладбище
"Мэр снова предложил собрать группу, я опять поехал, только теперь на кладбище. Мы увидели там семь могил, а также длинную ровную площадку, где тоже будут могилы", — рассказал Сергей агентству. Сделанные в поездке фото и видео он собирается выложить в соцсети — для отчета.
В воскресенье в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.
Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура.