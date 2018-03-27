Кемеровский активист рассказал об "инспекции" морга и кладбища

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Митинг на главной площади Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" продолжается уже почти девять часов. По мнению некоторых горожан, местные власти могут скрывать истинное количество жертв. Очевидец из инициативной группы, поехавшей проверять морги города, рассказал РИА Новости об увиденном.

"Слухи ходят разные"



С лозунгом "Правды! Правды!" кемеровчане весь вторник стояли на площади Советов в центре города. Власти предложили инициативной группе проверить, сколько на самом деле тел содержится в местном морге и сколько приготовлено могил. На предложение мэра города Ильи Середюка отозвалось около десятка человек, в том числе Сергей — как он себя охарактеризовал, "местный блогер и студент".

"Слухи по городу ходят самые разные — что морг забит телами, что их вывозили из Кемерово чуть ли ни рефрижераторами. Конечно, морги всей области и тем более соседних регионов мы проверить не можем, но в городской съездили — мэр дал нам автобус", — рассказал Сергей РИА Новости.

С делегацией был сотрудник мэрии, который настоял на том, чтобы в морге им открыли все помещения.

"Самые недоверчивые заглядывали даже в подвал, на чердак и в гараж, ожидая увидеть рефрижератор. Но ничего экстраординарного мы не заметили. У нас были списки погибших и пропавших без вести, которые собирают горожане в соцсетях, а также дали власти. Сейчас в списках около 70 фамилий, правда, некоторые даны под инициалами", — объяснил активист.

Увиденное в морге примерно соответствовало спискам. "Нам показали опознанные тела, готовые к выдаче родственникам, неопознанные и останки. Их как раз и было около шести десятков — плюс покойные, чья смерть никак не связана с ТЦ "Зимняя вишня", — добавил Сергей.

Поездка на кладбище

Однако вернувшись на митинг с докладом, активисты обнаружили, что в толпе уже гуляет новый слух — о длинных рядах свежих могил, уже приготовленных для захоронений.

"Мэр снова предложил собрать группу, я опять поехал, только теперь на кладбище. Мы увидели там семь могил, а также длинную ровную площадку, где тоже будут могилы", — рассказал Сергей агентству. Сделанные в поездке фото и видео он собирается выложить в соцсети — для отчета.

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.

Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура.