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Происшествия

Акции в память о жертвах пожара в Кемерово проходят в центральной России

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (455)
14:5827.03.2018
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЖители Симферополя возлагают цветы у мемориала на площади Ленина в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в КемеровоЖители Симферополя возлагают цветы у мемориала на площади Ленина в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЯРОСЛАВЛЬ/БРЯНСК, 27 мар – РИА Новости. Центр России скорбит по погибшим при пожаре в Кемерово: люди организуют мемориалы, куда несут цветы и игрушки, зажигают свечи, власти отменяют праздничные и развлекательные события.

Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. Архивное фото
© РИА Новости / МЧС РФ
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Жители Сочи несут цветы к мемориалу в память о погибших в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.

Праздники отменяются

Единственная из регионов Центрального федерального округа Брянская область официально объявила вторник днем траура по погибшим в Кемерово. На всей территории региона приспущены флаги Брянской области, на древках государственного флага РФ и флага Брянской области в знак траура прикреплены черные ленты. Власти отменили все развлекательные и культурно-массовые мероприятия, а традиционный театральный капустник, приуроченный к Дню театра, переносится на апрель. Отменены теле- и радиотрансляции развлекательных передач.

Другие регионы также переносят на другие дни все торжества к Дню театра и другие праздники.

Цветы и мягкие игрушки возле здания торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Москвичи почтят память погибших в Кемерово на Манежной площади в 17.00

В Ярославской области руководителям учреждений культуры рекомендовано не проводить досугово-развлекательные программы.

Гвардейцы в Тамбовской области в связи с трагическими событиями в Кемерово отказались от торжеств в день войск Росгвардии, который отмечается 27 марта.

Свою скорбь по погибшим выражают СМИ в разных регионах, многие из них отметили страницы своих интернет-ресурсов траурными ленточками, отказались от яркого цветового оформления сайтов. В Рязанской области внесены изменения в сетку вещания ГТРК "Край Рязанский".

Место встречи

Во всех регионах Центра России во вторник проходят заупокойные панихиды по погибшим во время пожара в Кемерово.

Цветы и мягкие игрушки возле здания торгового центра Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Путин объявил траур по погибшим в Кемерово

Жители городов, потрясенные произошедшей трагедией, приходят на встречи памяти погибших. Жители Брянска в центре города на площади Партизан у инсталляции "Брянск" провели акцию "Брянск скорбит о жертвах Кемерово". Жители Смоленска, стихийно организовавшиеся в социальных сетях, приносят цветы и игрушки к торговому центру "Макси". Неравнодушные жители районного центра Ярцево в память о трагедии в Кемерово зажгли поминальные свечи на площади Победы.

Туляки выражают скорбь у памятника "Место встречи" на улице Первомайской, рядом с детской библиотекой. Бронзовая скульптура представляет собой сидящих на лавочке мальчика и девочку, которые читают книгу, у их ног примостился кот. На лавочке и вокруг нее стоят зажженные свечи, лежат цветы и игрушки.

Жители Иваново во вторник проведут молодежную акцию памяти у часовни Александра Невского на Шереметевском проспекте. "Иваново не может остаться в стороне, поэтому мы призываем всех неравнодушных жителей нашего города присоединиться к акции памяти жертв этой трагедии", — говорится в обращении организаторов акции.

Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. 27 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Нижнем Новгороде зажгут свечи в память о погибших в Кемерово

Траурная встреча проходит днем во вторник в Ярославле. Ее организаторы, руководители ветеранских организаций, пригласили ярославцев почтить память погибших у скульптуры "Троица" рядом с Успенским собором на Волжской набережной. На встречу пришел и губернатор Дмитрий Миронов. В течение всего дня горожане будут нести сюда цветы и свечи.

Во Владимире череда акций началась в понедельник вечером. В 20.00 мск горожане собрались на Спасском холме, зажгли свечи и возложили цветы у инсталляции "Владимирская вишня". Вместе с жителями Владимира почтить память погибших пришли руководители города. Во вторник акцию памяти – у здания главного управления МЧС по региону — проводит общественная палата города Владимира.

Несколько акций во вторник запланированы в Воронеже. Представители молодежного совета при администрации города и студенты Воронежского института физкультуры стали инициаторами сбора на площадке у Никитинской библиотеки. Эту акцию поддержали власти. Кроме того, пользователи соцсетей призывают неравнодушных прийти также к кинотеатру "Пролетарий" и на Театральную площадь.

Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин назвал причины трагедии в Кемерово и встретился с пострадавшими

Массовые проверки

Губернаторы поручили организовать проверки всех мест массового пребывания людей, а также социальных объектов на соответствие нормам пожарной безопасности. Причем некоторые главы регионов распорядились сделать это в максимально сжатые сроки – например, калужский губернатор Анатолий Артамонов дал на проверки неделю.

В Ярославской области аналогичную властям инициативу проявили общественники. Жительница города, член Общественной палаты РФ Елена Мильто объявила на своей странице в Facebook о поиске независимых экспертов-добровольцев.

"Я ищу профессионалов, готовых провести общественную (бесплатную в т.ч.) экспертизу всех ТЦ региона. Я хочу знать альтернативное мнение. Я хочу иметь свой (общественный) рейтинг всех ТЦ региона по вопросу безопасности", — написала она.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев . Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Тулеев попросил прощения лично у Путина за случившееся в Кемерово

Мильто рассказала РИА Новости, что общество откликнулось на призыв. Кроме экспертов ей написали предприниматели, готовые оплатить работу независимых экспертов, если те не захотят принять участие в проекте бесплатно.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

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