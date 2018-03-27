Тулеев рассказал, с чего начался пожар в торговом центре

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на совещании у Владимира Путина заявил, что пожар в ТЦ "Зимняя вишня" начался из-за детского утренника.

Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

"Те, с кем я встречался, говорят, что был утренник, и там были фейерверки. Это предварительно, очевидцы говорят. И оттуда все пошло. Ну, а дальше вы знаете: двери закрыты, запасные выходы закрыты и в полную мощь работает вентиляция в это же время, а дымоудаления никакого нет", — сказал Тулеев.

Он пообещал президенту лично сделать все, чтобы помочь семьям жертв пожара.

Тулеев заявил, что "на горе людском — вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор". Подобное поведение губернатор назвал святотатством.

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.

Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара. Глава государства пообещал наказать всех виновных, а также провести тщательное расследование трагедии.

Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура.