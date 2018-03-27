В Челябинске маршрутное такси насмерть сбило девушку

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мар – РИА Новости. Маршрутное такси во вторник сбило пешехода в Челябинске, в результате девушка погибла, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Челябинской области.

"По предварительным данным, сегодня в дневное время вблизи дома №10 по улице Хохрякова водитель маршрутного микроавтобуса совершил наезд на пешехода — девушку 1997 года рождения, которая в результате происшествия получила травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, полиция проводит проверку, уточняется в сообщении.