Тулеев попросил прощения лично у Путина за случившееся в Кемерово

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев лично извинился перед президентом России Владимиром Путиным за пожар в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории", — заявил Тулеев в ходе совещания у главы страны.

Губернатор отметил, что докладывал главе государства о ситуации в Кемерове 25 марта. По его словам, вечером того же дня стало известно, что при пожаре погибла 11-летняя родственница Амана Тулеева.

Он также подчеркнул, что, как и президент, видит причины случившейся трагедии в "разгильдяйстве, халатности и попустительстве".

Пожар в четырехэтажном ТЦ в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержаны несколько человек.

Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара.