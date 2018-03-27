Суд арестовал Витаса за стрельбу возле своего дома в Барвихе на семь дней

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Одинцовский городской суд на 7 суток арестовал известного певца Витаса, который устроил стрельбу вхолостую из пистолета возле своего загородного дома в Барвихе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 7 суток", — сказала Осипова.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "Виталий Грачев, он же певец Витас, устроил стрельбу из охолощенного пистолета, с певца взяты объяснения в отделе полиции".

Был ли Витас пьяным, как это утверждают в ряде СМИ, источник не уточнил.

Полиция составила на него протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), ему грозило наказание от штрафа до 15 суток ареста.