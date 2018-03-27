РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Путин рассказал о причинах трагедии в Кемерово и встретился с пострадавшими

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (443)
13:1027.03.2018
(обновлено: 13:13 27.03.2018)
07021
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПутин почтил память погибших при пожаре в Кемерово. Архивное фотоПутин почтил память погибших при пожаре в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Кемерово продолжается расследование причин трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", унесшей жизни 64 человек. Утром в город прилетел Владимир Путин. Он провел совещание по ликвидации последствий пожара, а также встретился с инициативной группой граждан, требующих подтвердить официальные данные о количестве жертв.

Видела, как дети прыгали из окон. Очевидец о пожаре в ТЦ Зимняя вишня
© Ruptly
"Видела, как дети прыгали из окон". Очевидица — о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Встреча с пострадавшими

Сразу по прилете президент отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания, а также осмотрел фасад ТЦ.

Затем президент посетил пострадавших при пожаре. В областной больнице скорой медицинской помощи глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, который во время пожара выпрыгнул с четвертого этажа. Молодой человек рассказал президенту, что чувствует себя хорошо. По его словам, когда вспыхнул пожар, он был в торговом центре с отцом. Заварзин отметил, что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего, думали, что тревога учебная.

Глава Минздрава Вероника Скворцова сказала президенту, что отец молодого человека жив, а он сам идет на поправку.

Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"Это конец". Почему десятки людей сгорели заживо в ТЦ в Кемерово

Также Путин встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара. Это 35-летний Андрей Сергеев, 21-летний Александр Калачев и 42-летний Николай Лобиков.

Профессиональный спасатель, сотрудник МЧС Сергеев в ответ на вопрос президента о возможных причинах столь большого числа жертв сказал, что считает неправильной всю конструкцию торгового центра с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами.

Халатность и разгильдяйство

Сам президент во время совещания, на котором присутствовал глава СК Александр Бастрыкин, заявил, что к трагедии привела безответственность.
"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства!", — сказал президент.

По его словах, при упоминании о числе погибших хочется "не плакать, а реветь".

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Путин на совещании в Кемерово назвал причины трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"

Причины возгорания

Бастрыкин, в свою очередь, озвучил две версии причин пожара — замыкание электричества и "применение открытого огня".

Пожар в здании торгового центра Зимняя вишня в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
К прибытию пожарных в ТЦ "Зимняя вишня" горели три кинозала и зоопарк

Следствие назначило электротехническую, строительную и техническую экспертизы.

"Будем проводить в Петербурге в заведениях, которые специализируются на противопожарной безопасности, и будем восстанавливать причину трагедии", — добавил глава Следственного комитета.

Глава СК также рассказал, что на месте ТЦ раньше находился кондитерский комбинат, который незаконно переделали в "Зимнюю вишню".

Стихийный митинг

Тем временем с утра в центре города начали собираться люди с требованием назвать "настоящее" число погибших.

Жители у здания торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Более 400 человек за сутки сдали кровь для пострадавших в кемеровском ТЦ

К ним вышли мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. Люди скандировали: "Правда! Правда! Тулеева (Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. — Прим. ред.)! Тулеева!".

После этого Середюк и около 15 человек из инициативной группы направились в морг судмедэкспертизы, чтобы сверить списки поступивших тел. Там они также пообщались с Путиным, который изменил свои планы и также приехал в морг. Глава государства пообещал наказать всех виновных, а также провести тщательное расследование трагедии.

Вернувшись к зданию областной администрации, инициативная группа отчиталась о результатах проверки.

Священник проводит обряд с родственниками подстардаших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© AP Photo
"Где был ваш Бог?!" Поможет ли Церковь жертвам пожара в Кемерово

"Только сейчас были в морге, ходили, считали. Я смотрел список, сколько погибших. Картина была не лучшей — прошлись по всем кабинетам, подсобкам, туалеты, подвалы, крыши, гаражные отсеки, все машины, все, что можно было проверить, мы проверили. Прошлись по списку тех погибших людей — в списке было 64 погибших", — рассказал один из участников группы.

В ответ на недовольные крики он ответил: "Подождите, мы такие же, как вы, мы собрались и поехали, вы сами нас отправили!"

Спустя какое-то время представители администрации предложили завершить митинг, однако участники ответили неодобрительным гулом. Тогда Цивилев встал на колени и попросил прощения у собравшихся. Люди стали аплодировать.

© Фото участника митингаВице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на митинге в память о жертвах пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
© Фото участника митинга
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на митинге в память о жертвах пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Трагедия в "Зимней вишне"

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

На данный момент опознать удалось только 21 тело, среди них восемь детей. Разрешение на захоронение передали родным. При этом источник в экстренных службах сообщил, что среди погибших 41 ребенок.
Как рассказал Бастрыкин, для идентификации еще 37 человек понадобится генетическая экспертиза, которая займет до двух недель.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Поездка Владимира Путина в Кемерово
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкСразу после приземления в аэропорту Кемерово президент России отправился к сгоревшему торговому центру.Президента РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Сразу после приземления в аэропорту Кемерово президент России отправился к сгоревшему торговому центру.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу, возникшему в сквере у здания, к которому жители города приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.Президента РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу, возникшему в сквере у здания, к которому жители города приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПожар, произошедший в ТЦ "Зимняя вишня", унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.Президента РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Пожар, произошедший в ТЦ "Зимняя вишня", унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлава государства с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.Президент РФ Владимир Путин и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло у торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где случился пожар
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава государства с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкСовещание в Кемерово, на котором помимо главы государства присутствовали губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава МЧС Владимир Пучков, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава Минздрава Вероника Скворцова, началось с минуты молчания в память о погибших во время пожара.Президент РФ Владимир Путин во время минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Совещание в Кемерово, на котором помимо главы государства присутствовали губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава МЧС Владимир Пучков, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава Минздрава Вероника Скворцова, началось с минуты молчания в память о погибших во время пожара.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПутин поручил председателю СК РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. "Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", — сказал глава государства.Президента РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин поручил председателю СК РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. "Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", — сказал глава государства.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле окончания совещания глава государства отправился в больницу, где проходят лечение пострадавшие во время пожара. Путин встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара.Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы, где находятся пострадавшие при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
После окончания совещания глава государства отправился в больницу, где проходят лечение пострадавшие во время пожара. Путин встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ областной больнице скорой медицинской помощи глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, который во время пожара выпрыгнул с четвертого этажа. Пострадавший рассказал президенту, что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего, думали, что тревога учебная.Владимир Путин во время посещения больницы, где находятся пострадавшие при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. 27 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В областной больнице скорой медицинской помощи глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, который во время пожара выпрыгнул с четвертого этажа. Пострадавший рассказал президенту, что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего, думали, что тревога учебная.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время встречи с инициативной группой и родственниками пропавших без вести, которая проходила в здании судмедэкспертизы, президент пообещал, что СК проведет тщательное расследование и все виновные в произошедшей трагедии будут наказаны.Владимир Путин в во время встречи с жителями Кемерова и родственниками пропавших без вести во время пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишняв ТЦ Зимняя вишня. 27 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Во время встречи с инициативной группой и родственниками пропавших без вести, которая проходила в здании судмедэкспертизы, президент пообещал, что СК проведет тщательное расследование и все виновные в произошедшей трагедии будут наказаны.
/

 

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена