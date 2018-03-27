Путин рассказал о причинах трагедии в Кемерово и встретился с пострадавшими

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Кемерово продолжается расследование причин трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", унесшей жизни 64 человек. Утром в город прилетел Владимир Путин. Он провел совещание по ликвидации последствий пожара, а также встретился с инициативной группой граждан, требующих подтвердить официальные данные о количестве жертв.

Встреча с пострадавшими

Сразу по прилете президент отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания, а также осмотрел фасад ТЦ.

Затем президент посетил пострадавших при пожаре. В областной больнице скорой медицинской помощи глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, который во время пожара выпрыгнул с четвертого этажа. Молодой человек рассказал президенту, что чувствует себя хорошо. По его словам, когда вспыхнул пожар, он был в торговом центре с отцом. Заварзин отметил, что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего, думали, что тревога учебная.

Глава Минздрава Вероника Скворцова сказала президенту, что отец молодого человека жив, а он сам идет на поправку.

Также Путин встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара. Это 35-летний Андрей Сергеев, 21-летний Александр Калачев и 42-летний Николай Лобиков.

Профессиональный спасатель, сотрудник МЧС Сергеев в ответ на вопрос президента о возможных причинах столь большого числа жертв сказал, что считает неправильной всю конструкцию торгового центра с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами.

Халатность и разгильдяйство

Сам президент во время совещания, на котором присутствовал глава СК Александр Бастрыкин, заявил, что к трагедии привела безответственность.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства!", — сказал президент.

По его словах, при упоминании о числе погибших хочется "не плакать, а реветь".

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Причины возгорания

Бастрыкин, в свою очередь, озвучил две версии причин пожара — замыкание электричества и "применение открытого огня".

Следствие назначило электротехническую, строительную и техническую экспертизы.

"Будем проводить в Петербурге в заведениях, которые специализируются на противопожарной безопасности, и будем восстанавливать причину трагедии", — добавил глава Следственного комитета.

Глава СК также рассказал, что на месте ТЦ раньше находился кондитерский комбинат, который незаконно переделали в "Зимнюю вишню".

Стихийный митинг

Тем временем с утра в центре города начали собираться люди с требованием назвать "настоящее" число погибших.

К ним вышли мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. Люди скандировали: "Правда! Правда! Тулеева (Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. — Прим. ред.)! Тулеева!".

После этого Середюк и около 15 человек из инициативной группы направились в морг судмедэкспертизы, чтобы сверить списки поступивших тел. Там они также пообщались с Путиным, который изменил свои планы и также приехал в морг. Глава государства пообещал наказать всех виновных, а также провести тщательное расследование трагедии.

Вернувшись к зданию областной администрации, инициативная группа отчиталась о результатах проверки.

"Только сейчас были в морге, ходили, считали. Я смотрел список, сколько погибших. Картина была не лучшей — прошлись по всем кабинетам, подсобкам, туалеты, подвалы, крыши, гаражные отсеки, все машины, все, что можно было проверить, мы проверили. Прошлись по списку тех погибших людей — в списке было 64 погибших", — рассказал один из участников группы.

В ответ на недовольные крики он ответил: "Подождите, мы такие же, как вы, мы собрались и поехали, вы сами нас отправили!"

Спустя какое-то время представители администрации предложили завершить митинг, однако участники ответили неодобрительным гулом. Тогда Цивилев встал на колени и попросил прощения у собравшихся. Люди стали аплодировать.

© Фото участника митинга Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на митинге в память о жертвах пожара в ТЦ "Зимняя вишня" © Фото участника митинга Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на митинге в память о жертвах пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Трагедия в "Зимней вишне"

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

На данный момент опознать удалось только 21 тело, среди них восемь детей. Разрешение на захоронение передали родным. При этом источник в экстренных службах сообщил, что среди погибших 41 ребенок.

Как рассказал Бастрыкин, для идентификации еще 37 человек понадобится генетическая экспертиза, которая займет до двух недель.