Путин призвал не верить данным о жертвах пожара в Кемерово из соцсетей

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал кемеровчан не сомневаться в официальной информации о погибших и не верить слухам, которые распространяются в соцсетях.

С этими словами он обратился к инициативной группе, которая проверяла все помещения в моргах в поисках тел жертв пожара, которые бы не вошли в официальную статистику.

Помимо этого, Путин пообещал наказать всех виновных трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".

Президент заверил собравшихся, в числе которых были родственники погибших и пострадавших, что расследование трагедии пройдет тщательно. Он рассказал, что на месте работает следственная группа из ста человек под руководством главы СК Александра Бастрыкина.

Решение о встрече с группой кемеровчан президент принял после того, как митингующие местные жители потребовали подтвердить официальные данные по числу погибших. Мэр города Илья Середюк и около 15 человек из инициативной группы граждан направились в морг судмедэкспертизы, чтобы сверить списки поступивших тел.

Позднее члены группы сообщили, что проверили все помещения и не обнаружили тел жертв пожара, которые бы не вошли в официальную статистику.

Кадровые перестановки

Также президент ответил на вопрос жителей о возможной отставке губернатора региона Амана Тулеева. Он пояснил, что кадровые перестановки произойдут после того, как следствие установит виновных.

"Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", — заявил Путин.

Он подчеркнул, что не следует заранее "назначать" виновных в произошедшем.

"Халатность и разгильдяйство"

На совещании в Кемерово, которое началось минуты молчания, Путин заявил, что причиной трагедии стала преступная халатность.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", — сказал глава государства.

Он также отметил, что надзорные каникулы не должны быть поводом для отсутствия контроля за безопасностью.

Позже президент направился в больницу, где навестил пострадавших в результате пожара. Он пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, при пожаре выпрыгнувшим с 4-го этажа, поинтересовался его самочувствием.

Молодой человек рассказал, что в момент пожара находился в торговом центре со своим отцом и что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего и думали, что тревога учебная.

Рано утром во вторник Путин прилетел в Кемерово и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания. Вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло он также осмотрел фасад ТЦ.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человек, в том числе как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

По неподтвержденным данным от источника в экстренных службах, всего погиб 41 ребенок. От пожара пострадали 67 человек.